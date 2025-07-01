المستندات المطلوبة للترشح على النظام الفردي في انتخابات الشيوخ

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن إجراءات الترشح بالنظام الفردي في انتخابات مجلس الشيوخ.

ووفقًا للمادة الثالثة من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات في قرارها رقم،د 7 لسنة 2025 الخاص بفتح باب الترشح يتعين على كل مترشح تحديد الدائرة الانتخابية التي يترشح عنها، ولا يجوز الجمع بين الترشح في أكثر من دائرة، سواء في النظام الفردي أو القوائم.



وإذا حدث الجمع، يُعتد بالترشح الأخير المسجل بسجلات القيد.

ويُقدم طلب الترشح إلى اللجنة المختصة بتلقي الطلبات، والتي تُشكل بقرار من الهيئة ويكون مقرها المحكمة الابتدائية المختصة بالدائرة التي يختارها المترشح.

إجراءات تقديم الطلب:

يُقدم الطلب كتابة على النموذج المعد من قبل الهيئة، خلال المدة المقررة بالمادة الأولى.

يجوز التقديم من خلال وكيل بموجب توكيل خاص موثق.

يجب تحديد الرمز الانتخابي المطلوب، وبيان ما إذا كان المتقدم مستقلًا أو منتميًا لحزب مع ذكر اسم الحزب.

يُسدد المترشح أو وكيله مبلغ التأمين (30 ألف جنيه) بخزانة المحكمة الابتدائية.

المستندات المطلوبة مع طلب الترشح الفردي:

بيان السيرة الذاتية مع صورة شخصية حديثة مقاس 4×6.

صحيفة الحالة الجنائية.

بيان صفة المترشح (مستقل/حزبي)، وشهادة حزبية إذا كان منتميًا لحزب.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء.

إيصال سداد التأمين.

شهادة الميلاد المميكنة وصورة بطاقة الرقم القومي.

شهادة رسمية من المحكمة الابتدائية تفيد بقيده في قاعدة بيانات الناخبين.

شهادة الاستقالة إن كان من الفئات التي يشترط استقالتها للترشح (القوات المسلحة، الشرطة، القضاء، الرقابة الإدارية، إلخ).

موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إذا كان المتقدم ضابطًا حاليًا أو سابقًا.

ما يثبت فتح حساب بنكي للدعاية الانتخابية.

التقرير الطبي المعتمد بنتيجة الكشف البدني والذهني والنفسي وخلوه من المخدرات والمسكرات.

إقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات ضده.

وتُعد جميع الأوراق المقدمة مستندات رسمية وفقًا لقانون العقوبات.

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