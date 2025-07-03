فوكس نيوز: ترامب يرفع العقوبات عن سوريا ويمنحها "فرصة الازدهار"

نقلت شبكة فوكس نيوز عن متحدث باسم البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبّر عن دعمه لنجاح سوريا في المرحلة القادمة من خلال رفع العقوبات المفروضة عليها، معتبرًا أن القرار يأتي تنفيذًا لوعده بإعطاء سوريا فرصة حقيقية لإعادة الإعمار والازدهار.

رفع العقوبات عن سوريا خطوة في اتجاه إعادة البناء

وقال المتحدث: "الرئيس ترامب يدعم نجاح سوريا، ورفع العقوبات جزء من وعوده السابقة لإتاحة الفرصة أمام الشعب السوري لإعادة إعمار بلاده وتحقيق الازدهار".

إعادة تقييم السياسة تجاه دمشق

يُعد هذا القرارتحولًا كبيرًا في السياسة الأمريكية، وقد يُعيد رسم العلاقات الإقليمية والدولية مع دمشق، خاصة في ظل ما تواجهه سوريا من أزمة اقتصادية وإنسانية حادة.

ردود فعل دولية متوقعة

يرجح أن تواجه هذه الخطوة ردود فعل متباينة من الحلفاء الأوروبيين والدول الإقليمية، وسط تساؤلات حول التوقيت والأهداف الاستراتيجية.



وأعلن البيت الأبيض، مساء الإثنين الماضي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرًا تنفيذيًّا لإنهاء العقوبات على ‎سوريا.

وأضاف البيت الأبيض: الأمر التنفيذي بشأن ‎سوريا دخل حيز التنفيذ الثلاثاء الماضي.

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