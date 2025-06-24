الثلاثاء 24 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: رفضت عرضا من بوتين للتوسط بين إسرائيل وإيران

ترامب وبوتين، فيتو
ترامب وبوتين، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصل به شخصيًا وعرض عليه المساعدة في التوسط لحل النزاع بين إسرائيل وإيران.

 

ترامب: رفضت مساعدة بوتين في الحرب الإسرائيلية الإيرانية وربطت الأمر بأوكرانيا

 

وأضاف ترامب في تصريحات له: “قلت له لا أريد مساعدتك الآن في هذا الملف، بل عليك أن تركز على حل مشكلتك في أوكرانيا، وأن تعمل على وقف العمليات العسكرية هناك”.

 

ترامب: نأمل باتفاق سلام ينهي الحرب

وأشار ترامب إلى أنه يأمل في التوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن أوكرانيا، خاصة بعد أن راح آلاف القتلى ضحية هذه الحرب، مؤكدًا أن إنهاء النزاع أصبح ضرورة إنسانية وسياسية.

في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تدمير جميع المنشآت والقدرات النووية الإيرانية كان شرفًا عظيمًا له خلال فترة ولايته، في إشارة إلى العمليات العسكرية والضغوط القصوى التي مورست على إيران.

وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تدمير جميع المنشآت والقدرات النووية الإيرانية كان شرفًا عظيمًا له خلال فترة ولايته، في إشارة إلى العمليات العسكرية والضغوط القصوى التي مورست على إيران.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب بوتين إسرائيل إيران الحرب الإسرائيلية الإيرانية الرئيس الروسي أوكرانيا

مواد متعلقة

ترامب: شرف لي تدمير قدرات طهران النووية وإسرائيل وإيران أرادتا إنهاء الحرب

غضب ولهجة حادة، موقع أكسيوس يكشف كواليس مكالمة ترامب الأخيرة مع نتنياهو

بوتين: العالم يتجه إلى حرب عالمية ثالثة

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في سوهاج

ليس محمد شريف، الزمالك يسعى لضم لاعب الأهلي السابق

سعر صرف الدولار في البنك المركزي بختام التعاملات (آخر تحديث)

محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 64.39%

أعمال خرسانية بالسد الإثيوبي تثير القلق.. والخبراء: خطأ تصميم وتصدع كشفته الأقمار الصناعية

حقيقة رحيل أليو ديانج عن النادي الأهلي

الحكومة الإيرانية: سنعيد بناء المنازل والمنشآت المتضررة جراء الغارات الإسرائيلية

تفسير رؤية تنظيف الأسنان في المنام وعلاقته بالتخلص من العادات السيئة

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 24-6-2025

تراجع كبير فى أسعار الذهب تزامنًا مع وقف الحرب الإيرانية الإسرائيلية

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

المزيد

انفوجراف

بعدما طاله القصف الإسرائيلي.. معلومات عن سجن إيفين سيئ السمعة في إيران (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: حب النبي لـ مكة لا يوصف وعبّر عنه في لحظات الهجرة (فيديو)

هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟، دار الإفتاء تحسم الجدل

تفسير رؤية تنظيف الأسنان في المنام وعلاقته بالتخلص من العادات السيئة

المزيد
الجريدة الرسمية