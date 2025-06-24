ترامب: رفضت عرضا من بوتين للتوسط بين إسرائيل وإيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصل به شخصيًا وعرض عليه المساعدة في التوسط لحل النزاع بين إسرائيل وإيران.

ترامب: رفضت مساعدة بوتين في الحرب الإسرائيلية الإيرانية وربطت الأمر بأوكرانيا

وأضاف ترامب في تصريحات له: “قلت له لا أريد مساعدتك الآن في هذا الملف، بل عليك أن تركز على حل مشكلتك في أوكرانيا، وأن تعمل على وقف العمليات العسكرية هناك”.

ترامب: نأمل باتفاق سلام ينهي الحرب

وأشار ترامب إلى أنه يأمل في التوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن أوكرانيا، خاصة بعد أن راح آلاف القتلى ضحية هذه الحرب، مؤكدًا أن إنهاء النزاع أصبح ضرورة إنسانية وسياسية.

في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تدمير جميع المنشآت والقدرات النووية الإيرانية كان شرفًا عظيمًا له خلال فترة ولايته، في إشارة إلى العمليات العسكرية والضغوط القصوى التي مورست على إيران.

وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تدمير جميع المنشآت والقدرات النووية الإيرانية كان شرفًا عظيمًا له خلال فترة ولايته، في إشارة إلى العمليات العسكرية والضغوط القصوى التي مورست على إيران.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.