الخميس 03 يوليو 2025
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خارج الحدود

حماس تدعو المجتمع الدولي لوقف انتهاكات قوات الاحتلال بغزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

حذرت حركة حماس، اليوم الخميس، من استمرار استهداف الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

ودعت حماس، المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته السياسية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واتخاذ خطوات جادة لوقف هذه المجازر المتواصلة والانتهاكات المروعة التي ترتكبها قوات الاحتلال.

وأضافت الحركة، في بيان صحفي، أن عشرات الشهداء والجرحى من النازحين سقطوا في قصف مدرسة مصطفى حافظ وسط مدينة غزة، وعلى خيام النازحين في مواصي خانيونس، إضافة إلى ضحايا مصائد الموت عند النقاط تقديم المساعدات الإنسانية بقطاع غزة.

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تغلق المنافذ

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تغلق المنافذ التي تربط قطاع غزة منذ 2 مارس الماضي بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة؛ وعدم التوصل لاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار واختراق إسرائيل له بقصف جوى عنيف يوم 18 مارس الماضي وإعادة التوغل بريا واحتلال مناطق متفرقة بقطاع غزة.

دخول شاحنات المساعدات والمعدات الثقيلة اللازمة

كما أن سلطات الاحتلال تمنع دخول شاحنات المساعدات والمعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار إلى القطاع.

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حماس استهداف الفلسطينيين قوات الاحتلال الإسرائيلي غزة

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