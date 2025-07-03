انطلاق البرنامج الثقافي "مصر تتحدث عن نفسها" من دمياط

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، أمس الأربعاء، أولى فعاليات البرنامج الوزاري "مصر تتحدث عن نفسها - تراثك ميراثك" بمحافظة دمياط، تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، وذلك في إطار الاحتفاء بالتراث المصري ودعوة المبدعين للمشاركة برؤاهم الفنية والأدبية عن موروثاتهم الشعبية.

دعوة للمشاركة بجميع أشكال التعبير الفني

ويحمل البرنامج هذا الشهر عنوان "تراثك ميراثك"، وهو عنوان متجدد يتم تغييره شهريًا لمواكبة موضوعات مختلفة في التراث المصري. ويدعو البرنامج الفنانين والأدباء إلى التعبير عن تراث بلادهم عبر الفن، الأدب، التصوير، التصميم، الفيديو، الموسيقى، أو حتى من خلال روايات الأجداد والعادات الشعبية. وستُعرض الأعمال الفائزة ضمن فعاليات ومعارض البرنامج، كما سيتم نشرها على منصات وزارة الثقافة ومطبوعاتها.

انطلاقة قوية من بيت ثقافة السرو.. "إطلالة على فؤاد حداد"

وشهد فرع ثقافة دمياط، برئاسة نجوى كيوان، أولى الفعاليات من خلال بيت ثقافة السرو، حيث تم تنظيم لقاء أدبي مميز بعنوان "إطلالة على فؤاد حداد" في نادي كبار المواطنين بالسرو، بحضور عدد من أدباء المحافظة.

وتناول اللقاء سيرة الشاعر الكبير فؤاد حداد، أحد رواد شعر العامية، الذي أثرى المكتبة العربية بـ33 ديوانًا شعريًا، أشهرها "قال التاريخ أنا شعر أسود"، و"أم نبات"، و"ريان يا فجل"، و"أيام العجب والموت"، إلى جانب أعماله الإذاعية المميزة مثل "من نور الخيال وصنع الأجيال" (1969)، وأشهر من غنى له كان سيد مكاوي في رائعة "المسحراتي".

فعاليات البرنامج الوزاري "مصر تتحدث عن نفسها - تراثك ميراثك"

عروض فنية ومواهب محلية تزيّن انطلاقة البرنامج

وتخلل اللقاء مشاركات فنية لمواهب من مركز ومدينة السرو، قدموا عروضًا فنية متنوّعة حظيت بتفاعل كبير، ما أضفى على الفعالية طابعًا احتفاليًا بالتراث والثقافة المحلية.

وتتواصل فعاليات البرنامج بإشراف رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، حيث نظم قصر ثقافة كفر سعد ورشة فنية بجمعية تنمية المجتمع المحلي بالإسماعيلية بعنوان "تراث دمياط وصناعة الأثاث"، كما نظم قصر ثقافة الطفل محكيًا ثقافيًا عن مسجد عمرو بن العاص قدمته أسماء المر، الأخصائية الثقافية بمركز التعليم المبكر، تناولت فيه تاريخ المسجد الذي يُعد ثاني أقدم مسجد في مصر بعد فتح مدينة دمياط عام 642 هـ على يد المقداد بن الأسود في عهد عمرو بن العاص.

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