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فعاليات فنية متنوعة بمشاركة فرق إنشاد وموسيقى شعبية بقصر ثقافة دمياط (صور)

فعاليات فنية متنوعة
فعاليات فنية متنوعة بمشاركة فرق إنشاد وموسيقى شعبية بدمياط

نظم قصر ثقافة دمياط احتفالية خاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك، بالتعاون مع فرع ثقافة دمياط، وذلك على المسرح الروماني بالحديقة المركزية في مدينة دمياط الجديدة.

فقرات الإنشاد الديني والأغاني الشعبية


تضمنت الاحتفالية عروضًا متميزة لفرقة كفر سعد للموسيقى والغناء الشعبي، حيث قدمت مجموعة من الأغاني التراثية والوطنية، بالإضافة إلى فقرات إنشاد ديني احتفالًا بهذه المناسبة المباركة، أشرف على تقديم الفقرات كل من عصام عمارة ومنى أبو العينين.

ورش فنية للأطفال والرسم على الوجه


كما شهدت الاحتفالية ورشة فنية خاصة للأطفال، شملت الرسم على الوجه بمشاركة الفنانين التشكيليين الدكتورة ولاء حواس والمهندس فادي السيد، مما أضفى أجواء من البهجة والسعادة على الأطفال المشاركين.

حضر الاحتفالية عدد من الشخصيات الثقافية، من بينهم الأستاذة نجوى كيوان، مدير عام قصر ثقافة دمياط، والأستاذ باسم عبد الحفيظ، مدير الإدارة الفنية.


وأكدت نجوى كيوان أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار دور قصر الثقافة في نشر الفنون والتراث الشعبي وتعزيز التواصل المجتمعي من خلال الفعاليات الثقافية والفنية.

 وأضافت أن الاحتفال بعيد الفطر هذا العام يعكس حرص القصر على تقديم أنشطة متنوعة تلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية، مشيرةً إلى أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات التي تساهم في الحفاظ على الهوية الثقافية وإثراء الوجدان الفني لأبناء المحافظة.

 

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