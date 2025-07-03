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ضبط 2 طن مكرونة و1200 زجاجة مياه غازية مجهولة المصدر بالشرقية

تموين الشرقية، فيتو
تموين الشرقية، فيتو

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة.

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تكثيف الرقابة على الأنشطة 

وذلك بناء على تعليمات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة تكثيف الرقابة على الأنشطة التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

تكليفات المهندس حازم الاشمونى 

وتنفيذًا لتكليفات محافظ الشرقية، قامت حملة تموينية من قطاع الجنوب برئاسة الأستاذ عاطف عراقي حسن للمرور على الأنشطة التجارية بمدينة العاشر من رمضان.

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ضبط 1200 زجاجة مياه غازية 

 وأسفرت الحملة عن ضبط 2 طن مكرونة ، وعدد 1200 زجاجة مياه غازية  سعة الزجاجة 2.5 لتر بإجمالي 3000 لتر مياه غازية بمخزن بمدينة العاشر من رمضان جميع المضبوطات دون فواتير أو مستندات ورقية تدل على مصدرها وتم تحرير محضر بالواقعة.

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الجهات الرقابية الطب البيطري مديرية الصحه حماية المستهلك محافظة الشرقية مباحث التموين المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين التجارة الداخلية

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