ضبط 2 طن مكرونة و1200 زجاجة مياه غازية مجهولة المصدر بالشرقية

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة.

تكثيف الرقابة على الأنشطة

وذلك بناء على تعليمات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة تكثيف الرقابة على الأنشطة التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

تكليفات المهندس حازم الاشمونى

وتنفيذًا لتكليفات محافظ الشرقية، قامت حملة تموينية من قطاع الجنوب برئاسة الأستاذ عاطف عراقي حسن للمرور على الأنشطة التجارية بمدينة العاشر من رمضان.

ضبط 1200 زجاجة مياه غازية

وأسفرت الحملة عن ضبط 2 طن مكرونة ، وعدد 1200 زجاجة مياه غازية سعة الزجاجة 2.5 لتر بإجمالي 3000 لتر مياه غازية بمخزن بمدينة العاشر من رمضان جميع المضبوطات دون فواتير أو مستندات ورقية تدل على مصدرها وتم تحرير محضر بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.