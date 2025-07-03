تقديم الخدمات الطبية لـ 1300 مواطن خلال قافلة شاملة بدمياط الجديدة

عيادات متنقلة وفحوصات مجانية ضمن جهود "الصحة" لتقديم الرعاية للمواطنين

تابع الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جهود مديرية الصحة في تنفيذ القوافل الطبية، التي تستهدف تعزيز منظومة الرعاية الصحية من خلال تقديم الكشف والعلاج المجاني في المناطق المختلفة، وذلك في إطار حرص محافظة دمياط على تقديم خدمات صحية شاملة ومجانية للمواطنين.

10 عيادات تخصصية متنقلة في قلب الحي

تلقت المحافظة بيانا من مديرية الصحة بشأن القافلة الطبية التي نفذت خلال اليومين الماضيين في حي رابع بمدينة دمياط الجديدة، ضمن خطة القوافل لشهر يوليو الجاري، حيث أوضح الدكتور محمد بدران، مدير مديرية الصحة، أن القافلة ضمت 10 عيادات متنقلة في تخصصات مختلفة، واستقبلت 1309 مواطنين تم تقديم خدمات الكشف والعلاج المجاني لهم.

قافلة طبية مجانية بدمياط الجديدة

فحوصات وتحاليل مجانية تحت مظلة المبادرات الصحية

شملت القافلة أيضًا إجراء فحوصات مبكرة لـ 132 حالة للكشف عن أمراض الضغط والسكر، ضمن مبادرة "افحص واطمن"، بالإضافة إلى إجراء فحوصات بالأشعة لـ 21 حالة، و16 فحصًا بالسونار.

وفي إطار التحاليل الطبية، تم إجراء 389 تحليلًا بمعمل الدم، و21 تحليلًا بمعمل الطفيليات، ضمن جهود القافلة لرصد الأمراض وتوفير الرعاية الدقيقة.

تثقيف صحي وتوعية مجتمعية

لم تقتصر القافلة على الجانب العلاجي فقط، بل تضمنت أيضا الجانب التوعوي، حيث أُقيمت 8 ندوات صحية حضرها 101 مواطن، بهدف نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، والتأكيد على أهمية الفحص المبكر واتباع السلوكيات الصحية السليمة.

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