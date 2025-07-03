الخميس 03 يوليو 2025
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اقتصاد

ارتفاع الرومي والشيدر، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

أسعار الجبن اليوم،
أسعار الجبن اليوم، فيتو

أسعار الجبن اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الجبن تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ انخفض سعر الجبن الأبيض بجميع أنواعه والفلمنك، بينما ارتفعت أسعار الجبنة الرومي والجودا والشيدر في المحال التجارية.

<strong>أسعار الجبن اليوم، فيتو</strong>
أسعار الجبن اليوم، فيتو

 

أبرز التحركات في أسعار الجبن بأنواعها بالأسواق

واستعرضت «فيتو» أسعار الجبن بأنواعها في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها؛ وتشمل سعر الجبن الأبيض، سعر الجبنة جودا، سعر الجبن الرومي، سعر الجبن الفلمنك،  سعر الجبنة الشيدر؛ وفقًا لأخر رصد للبوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

<strong>أسعار الجبن اليوم، فيتو</strong>
أسعار الجبن اليوم، فيتو

انخفاض أسعار الجبن الأبيض في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبن الأبيض «أصناف متعددة» نحو 6 جنيهات وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الأبيض نحو 132.2 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الأبيض من 71 جنيهًا إلى 200 جنيه.

<strong>أسعار الجبن اليوم، فيتو</strong>
أسعار الجبن اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار الجبنة جودا في الأسواق

بينما ارتفعت أسعار الجبنة جودا بنحو 10 جنيهات عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة جودا نحو 458.5 جنيه للكيلو.

وتراوح سعر كيلو الجبن جودا بين 400 إلى 600 جنيه في الأسواق.

 

انخفاض أسعار الجبنة الفلمنك في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبنة فلمنك بنحو 12 جنيها عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الفلمنك نحو 478 جنيهًا للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو جبنة فلمنك من 370 جنيها إلى 655 جنيهًا.

<strong>أسعار الجبن اليوم، فيتو</strong>
أسعار الجبن اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار الجبن الرومي في الأسواق

فيما ارتفعت أسعار الجبن الرومي بنحو 4 جنيهات عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الرومي نحو 273.9 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الرومي من 220 جنيهًا إلى 320 جنيهًا.

<strong>أسعار الجبن اليوم، فيتو</strong>
أسعار الجبن اليوم، فيتو

انخفاض أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة وفقًا للبوابة الحكومية انخفاضًا يقدر بـ 5 جنيهات عن سعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء ثلاجة نحو 134 جنيها للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء ثلاجة من 80 جنيها إلى 180 جنيهًا.

<strong>أسعار الجبن اليوم، فيتو</strong>
أسعار الجبن اليوم، فيتو

انخفاض أسعار الجبنة البيضاء إسطنبولي في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبنة البيضاء اسطنبولي انخفاضًا يقدر بـ 7 جنيهات مقارنة بسعرها السابق؛ وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء إسطنبولي نحو 154.2 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء إسطنبولي من 64 جنيهًا إلى 200 جنيه.

<strong>أسعار الجبن اليوم، فيتو</strong>
أسعار الجبن اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار الجبنة الشيدر في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة الشيدر بنحو 38 جنيهًا عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الشيدر نحو 341 جنيهًا للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة الشيدر من 90 جنيها إلى 538 جنيهًا.

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