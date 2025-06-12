مناقشة “صلاة القلق” في بيت السناري

ينظم قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية ندوة لمناقشة رواية “صلاة القلق” للكاتب محمد سمير ندا، الحائز على الجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2025، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

يناقش الرواية الدكتور خيري دومة أستاذ الأدب والنقد، والدكتورة شيرين أبو النجا أستاذة الأدب والنقد، وتدير اللقاء الكاتبة هند جعفر.

تعقد هذه الندوة في إطار الاهتمام بتسليط الضوء على الأعمال الأدبية العربية المتميزة، خاصة أن رواية “صلاة القلق” قد اختيرت من بين 124 رواية مرشحة للجائزة، واعتبرتها لجنة التحكيم نصًا سرديًا متفردًا يمزج بين الرمزية وتعدد الأصوات، ويصور مرحلة محورية في تاريخ مصر. وقد أشادت لجنة التحكيم بقدرة الكاتب على تحويل القلق إلى تجربة جمالية وفكرية تثير أسئلة وجودية عميقة لدى القارئ، كما تميزت الرواية بلغتها الشعرية وأسلوبها السردي الخاص الذي يجمع بين البوح والصمت، والحقيقة والوهم.

ومن المتوقع أن تشهد الندوة حضورًا واسعًا من المهتمين بالأدب والنقد، في أجواء من الحوار الثقافي حول الرواية التي أثارت اهتمام الوسط الأدبي والنقدي، وأعادت طرح مرويات تاريخية واجتماعية من خلال تجربة سردية جديدة ومبتكرة.

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