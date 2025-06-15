أنغام السمسمية.. ليلة من الطرب والتراث في بيت السناري

ينظم بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية حفلة موسيقية استعراضية غنائية متميزة بعنوان "أنغام السمسمية.. ليلة من الطرب والتراث"، وذلك يوم الخميس 19 يونيو في تمام الثامنة مساءً، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

تتضمن الحفلة عروضًا موسيقية وغنائية متنوعة لفنون وتراث آلة السمسمية، وتشمل فقرات من الرقص والعزف والغناء تقدمها فرقة "صحبة سمسمية" التراثية، التي تشتهر بتقديم فن السمسمية بصورته القديمة مع لمسات من التجديد تحافظ على أصالة هذا التراث الموسيقي المصري العريق. تأسست الفرقة عام 2015 وتتلمذ أعضاؤها على يد كبار فناني السمسمية، وقدموا العديد من الاحتفاليات الهامة داخل مصر وخارجها.

يقود الفرقة الفنان أحمد عشري، أحد أبرز عازفي السمسمية في مصر. فقد شارك في تمثيل مصر بمهرجانات دولية كبرى، وسجل العديد من الألبومات الخاصة بفن السمسمية.

تهدف الحفلة إلى إحياء ونشر تراث السمسمية داخل وخارج مصر بصورة مشرفة، والتأكيد على أهمية الحفاظ على هذا اللون الموسيقي الفريد كجزء من الهوية الثقافية المصرية.

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