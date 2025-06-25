بيت السناري يستضيف "سفينة 7" في أمسية فوتوغرافية من قلب الشارع

يستعد بيت السناري الأثري، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، لاستضافة أمسية فنية فريدة بعنوان "عرض فوتوغرافي" من الشارع، يقدمها فريق "سفينة 7". تنطلق الأمسية مساء الأحد الموافق 29 يونيو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويشمل العرض مجموعة مميزة من الأعمال الفوتوغرافية لعشرة من أبرز مصوري الشارع في مصر، فمن المقرر أن يقدم كل مصور رؤيته الفنية الخاصة للحياة النابضة في الشارع، مستعرضًا مشاهد متنوعة من مدن وأزمنة مختلفة، وتسعى هذه الصور إلى إثارة تساؤلات جوهرية حول مفهوم "الشارع"؛ لا بوصفه مجرد مكان ذي سردية ثابتة، بل كمساحة حيوية تتشكل فيها الصدفة والإيقاع اليومي للحياة.

وتُختتم الأمسية بنقاش عام مفتوح حول فن تصوير الشارع، مع تسليط الضوء على مفاهيم أساسية مثل التوقيت، والإيقاع، ودور المصادفة في صياغة الرؤية الفوتوغرافية للعالم من حولنا.

تأتي هذه الفعالية ضمن إطار مشروع "سفينة ٧"، الذي يتبنى "السلايد شو" كأداة عرض بديلة للصور، وكمنصة تفاعلية للفرجة الجماعية والنقاش المتبادل. ومن المتوقع أن يستضيف المشروع عروضًا فوتوغرافية مشابهة في الفترة القادمة، ضمن سعيه لإثراء المشهد الثقافي والفني.

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