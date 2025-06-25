الخميس 26 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بيت السناري يستضيف "سفينة 7" في أمسية فوتوغرافية من قلب الشارع

عرض فوتوغرافي، فيتو
عرض فوتوغرافي، فيتو

يستعد بيت السناري الأثري، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، لاستضافة أمسية فنية فريدة بعنوان "عرض فوتوغرافي" من الشارع، يقدمها فريق "سفينة 7". تنطلق الأمسية مساء الأحد الموافق 29 يونيو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويشمل العرض مجموعة مميزة من الأعمال الفوتوغرافية لعشرة من أبرز مصوري الشارع في مصر، فمن المقرر أن يقدم كل مصور رؤيته الفنية الخاصة للحياة النابضة في الشارع، مستعرضًا مشاهد متنوعة من مدن وأزمنة مختلفة، وتسعى هذه الصور إلى إثارة تساؤلات جوهرية حول مفهوم "الشارع"؛ لا بوصفه مجرد مكان ذي سردية ثابتة، بل كمساحة حيوية تتشكل فيها الصدفة والإيقاع اليومي للحياة.

وتُختتم الأمسية بنقاش عام مفتوح حول فن تصوير الشارع، مع تسليط الضوء على مفاهيم أساسية مثل التوقيت، والإيقاع، ودور المصادفة في صياغة الرؤية الفوتوغرافية للعالم من حولنا.

تأتي هذه الفعالية ضمن إطار مشروع "سفينة ٧"، الذي يتبنى "السلايد شو" كأداة عرض بديلة للصور، وكمنصة تفاعلية للفرجة الجماعية والنقاش المتبادل. ومن المتوقع أن يستضيف المشروع عروضًا فوتوغرافية مشابهة في الفترة القادمة، ضمن سعيه لإثراء المشهد الثقافي والفني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيت السنارى الأثري قطاع التواصل الثقافي مكتبه الإسكندرية عرض فوتوغرافي عرض فوتوغرافي من الشارع فريق سفينة ٧ مشروع سفينة ٧

الأكثر قراءة

مطاردة أمام كمباوند شهير بأكتوبر، مها الصغير وسائقها يحرران محضرا ضد أحمد السقا

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.89%

فلومينينسي يطيح بـ صن داونز من كأس العالم للأندية

التأمينات تكشف موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة ونسبتها

تبدأ من 68 جنيها، أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025 (آخر تحديث)

مدبولي يكشف موقف الحكومة بشأن الصيغة النهائية لقانون الإيجار القديم

دار الإفتاء: ثبوت رؤية هلال شهر محرم.. وغدا أول أيام العام الهجري الجديد 1447

بعد قرار مجلس الوزراء، الموظفون الممنوعون من ترقيات 2025

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدي بالقانون

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 25-6-2025 بالأسواق

سعر القصدير اليوم الأربعاء 25- 6- 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

رسائل ترامب لـ إسرائيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عامر بن فهيرة ثالث ثلاثة خلال الهجرة النبوية

هل يجوز صيام شهر المحرم كاملًا؟ الإفتاء تجيب

ما حكم الزواج العرفي؟، أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية