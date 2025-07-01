الثلاثاء 01 يوليو 2025
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محافظات

توجيهات عاجلة من محافظ الشرقية وتحذيرات للمواطنين بسبب الأمطار والطقس السيء

أمطار غزيرة على محافظة
أمطار غزيرة على محافظة الشرقية،فيتو

ناشد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، المواطنين بعدم التواجد في الشوارع والطرق الرئيسية خلال فترات سقوط الأمطار وهبوب الرياح الشديدة، وذلك حفاظًا على سلامتهم ولتفادي أي مخاطر محتملة نتيجة التقلبات الجوية.

محافظ الشرقية يتفقد رصف ورفع كفاءة امتداد شارع أحمد شوقي بالزقازيق

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية، والتعاون مع أجهزة المحافظة التي أعلنت حالة الطوارئ، ودفعت بكافة فرق الطوارئ والمعدات للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار، مؤكدًا أن سلامة المواطنين أولوية قصوى.

تحذير عاجل لـ الأرصاد من أمطار رعدية غزيرة على هذه المحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه من خلال متابعة الأقمار الصناعية استمرار فرص لسقوط الأمطار المتوسطة قد تكون رعدية قد تغزر أحيانا  على مناطق من الوجه البحرى " المنوفية، الغريية، القليوبية، الشرقية" ومدن القناة

كما تنشط الرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية على بعض المناطق قد تكون مثيرة للرمال والأتربة

ويستمر تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى  قد يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة  

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء  ويسود طقس  شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحرى وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

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