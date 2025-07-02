ترامب: اقتربنا من التوصل لاتفاق تجاري مع فيتنام

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه إذا تم تمرير قانون خفض الإنفاق والضرائب فستشهد أمريكا نهضة اقتصادية لم تعرفها من قبل.

كما أشار ترامب إلى أنهم توصلوا للتو إلى اتفاق تجاري مع فيتنام.

وأفادت تقارير إخبارية اليوم بأن فيتنام وأمريكا اقتربتا من التوصل إلى إطار عمل تجاري سيتم بموجبه فرض مجموعة محددة من التعريفات الجمركية على السلع اعتمادًا على نسبة المحتوى الأجنبي.

وقالت مصادر على صلة بالمحادثات، إن الصادرات إلى أمريكا التي تحتوي على أعلى نسبة من المكونات الأجنبية سيتم فرض رسوم عليها عند الحد الأعلى من النطاق أي حوالي 20% أو أكثر.

وتابعت المصادر، أن المنتجات التي تحتوي على نسبة أقل من المكونات الأجنبية سيتم تحديد معدل مخفض قليلًا لها، بينما تلك القادمة بشكل كامل من فيتنام ستواجه أقل معدل-ربما الضريبة الحالية الشاملة وهي 10%، ومازالت التفاصيل قيد النقاش ويمكن أن تتغير، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وقالت وزارة الزراعة والبيئة الفيتنامية، خلال الشهر الماضي، إن شركات فيتنامية وقعت 20 مذكرة تفاهم من المحتمل أنها تقدر بنحو 3 مليارات دولار لاستيراد المزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية.

وأوضحت الوزارة أن "هذه الاتفاقات تؤكد على الالتزام القوي وحسن النية من جانب المجتمع التجاري والحكومة الفيتناميين لتعزيز التجارة المتوازنة مع الولايات المتحدة وتشجيع إدارة الرئيس دونالد ترامب على إعادة النظر في الرسوم الجمركية المتبادلة المرتفعة على السلع الفيتنامية".

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