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حوادث

تجديد حبس سائق ميكروباص بتهمة التعدي على راكبة بالمعصرة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس سائق سيارة ميكروباص 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة التعدى بالضرب على راكبة ومحاولة تكسير هاتفها المحمول لمنعها من تصويره، لقيامه بإنزال الركاب قبل توصيلهم إلى وجهتهم الأخيرة عقب تحصله على الأجرة في منطقة المعصرة.

تعدي قائد سيارة ميكروباص على سيدة بالمعصرة

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعدى قائد سيارة "ميكروباص" على راكبة ومحاولة تكسير هاتفها المحمول لمنعها من تصويره لقيامه بإنزال الركاب بمنطقة المعصرة قبل توصيلهم إلى وجهتهم الأخيرة بمنطقة حلوان بالقاهرة عقب تحصله على الأجرة.

بالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

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محكمة جنوب القاهرة المعصرة أمن القاهرة

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