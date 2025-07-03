الخميس 03 يوليو 2025
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محافظات

في إطار توجيهات محافظ دمياط بتعزيز جسور الثقة والتواصل

سكرتير عام مساعد دمياط يترأس اللقاء الأسبوعي مع المواطنين

السكرتير العام المساعد
السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط يناقش مشاكل المواطنين

ترأس اللواء عبد الله عاشور حسن، السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط، اللقاء الأسبوعي مع المواطنين، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة، في استجابة سريعة لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، الرامية إلى تفعيل التواصل المباشر بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، والعمل على إيجاد حلول واقعية لمشكلاتهم.

حضور تنفيذي ومشاركة فعالة


شهد اللقاء حضور ممثلي عدد من الجهات التنفيذية والخدمية، إلى جانب المهندسة مديرة إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، حيث تم استقبال المواطنين في أجواء من الشفافية والاهتمام، وتم منح كل حالة الوقت اللازم للاستماع إلى تفاصيل المشكلة أو الطلب المقدم.

السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط يناقش مشاكل المواطنين
السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط يناقش مشاكل المواطنين

 

استماع مباشر وتفاعل فوري مع الشكاوى

وخلال اللقاء، حرص اللواء عبد الله عاشور على الاستماع بعناية لكافة الشكاوى والمطالب التي عرضها المواطنون، والتي تنوعت ما بين طلبات تتعلق بالخدمات العامة، وأخرى تخص ملفات الصحة، والإسكان، والطرق، وتوصيل المرافق، وغيرها من القضايا اليومية التي تمس احتياجات المواطنين.

وقام اللواء عاشور بمناقشة هذه المطالب بشكل مباشر مع ممثلي الجهات المختصة الحاضرين، مؤكدًا ضرورة اتخاذ خطوات عملية فورية للتعامل مع المشكلات، ووضع حلول مناسبة في أقرب وقت ممكن، بما يضمن رفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

توجيهات بسرعة إنهاء الإجراءات وتذليل العقبات

وشدد السكرتير العام المساعد خلال اللقاء على ضرورة تيسير الإجراءات الحكومية، والعمل بروح الفريق لخدمة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط الذي يولي ملف شكاوى المواطنين أولوية قصوى، في إطار منهج واضح يعتمد على الاستماع والإنصاف والتحرك الفوري.

نهج مستمر للتفاعل مع المواطنين

يُذكر أن هذه اللقاءات الأسبوعية تأتي ضمن نهج تبنته محافظة دمياط، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لعرض مشكلاتهم في إطار رسمي ومنظم، بما يسهم في تعزيز الشفافية، وتحقيق العدالة، وضمان استجابة فعالة من الأجهزة التنفيذية تجاه مختلف القضايا المجتمعية.

ويعكس هذا التوجه حرص القيادة التنفيذية بالمحافظة على رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وبناء جسور من الثقة والتعاون بين الحكومة والمجتمع.

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