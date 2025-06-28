محافظ دمياط ووزير التعليم العالي يتفقدان جسر الحضارة (صور)

أجرى الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جولة ميدانية لتفقد كوبرى دمياط التاريخي المعروف باسم "جسر الحضارة"، وذلك برفقة الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، حيث استمع الوفد إلى شرح مفصل حول تاريخ الكوبرى وأهميته الثقافية والمعمارية.

من برج إيفل إلى نهر النيل.. حكاية جسر يمتد لأكثر من قرن

استعرض محافظ دمياط تاريخ الكوبرى العريق الذي تم إنشاؤه في عام 1890، في نفس العام الذي تم فيه إنشاء برج إيفل في باريس وباستخدام نفس المواد، حيث كان في الأصل جسرا على نهر النيل بمنطقة إمبابة، قبل أن يتم نقله إلى دمياط عام 1927. وفي عام 2007 تم نقله مجددًا إلى موقعه الحالي أمام مكتبة مصر العامة بتخطيط هندسي متكامل نفذه الدكتور محمد فتحي البرادعي محافظ دمياط الأسبق ووزير الإسكان لاحقًا.

وقد أشار المحافظ إلى أن زاوية ميل الكوبرى الحالية والتي تبلغ 34 درجة تم اختيارها لتعكس موقعه الأصلي في إمبابة، حيث أضفت تلك الزاوية بعدًا ديناميكيًا على التصميم بديلًا عن الوضع العمودي أو الموازي لنهر النيل.

منارة ثقافية تعرضت للتخريب وعادت بروح جديدة

وأوضح المحافظ أن الكوبرى شهد نقلة ثقافية كبيرة خلال الفترة من 2007 حتى 2011، حيث تحوّل إلى مركز تنويري يحتضن الفنون والأنشطة الثقافية، إلا أن أحداث ثورة يناير 2011 تسببت في تعرضه لأعمال نهب وتخريب أفقدته جزءًا كبيرًا من محتوياته.

محافظ دمياط ووزير التعليم العالي يتفقدان جسر الحضارة

وأضاف أن الكوبرى أدرج ضمن قائمة الآثار وفقًا لقرار وزارة الآثار رقم 35 لسنة 2013، مما أكد على قيمته التاريخية والمعمارية الفريدة.

بروتوكول تعاون يعيد الحياة إلى الكوبرى

في عام 2021، وقعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، خلال فترة توليها منصب محافظ دمياط، بروتوكول تعاون مع وزارة البترول ممثلة في شركة موبكو، بهدف تنفيذ مشروع تطوير وإعادة تأهيل الكوبرى. وقد شمل المشروع، الذي نُفذ بمشاركة مجتمعية من شركة موبكو وتنفيذ شركة المقاولون العرب، أعمال الصيانة الكاملة لجسم الكوبرى، وعزله ضد العوامل الجوية، وتجهيزه بالأنظمة الأساسية الحديثة.

كما تضمن المشروع تأهيل الساحة المقابلة للكوبرى لتشمل مقاعد ومسرحًا مفتوحًا ومنطقة للأنشطة الثقافية والترفيهية.

جائزة عالمية وتطلعات استثمارية

أشار محافظ دمياط إلى أن شركة المقاولون العرب حصلت العام الماضي على جائزة منصة ENR العالمية عن جهودها في تطوير كوبرى دمياط التاريخي، مؤكدًا أن الكوبرى بات يشكل منارة للفنون والعلوم ومقصدًا ثقافيًا متجددًا يخدم المجتمع.

كما لفت إلى أن فترة نقل الكوبرى في عهد الدكتور البرادعي شهدت أيضًا إنشاء كوبرى معدني آخر بديل لاستخدامه في عبور السيارات بين ضفتي النيل، مشيرًا إلى أن الكوبرى القديم يتم حاليًا طرحه كفرصة استثمارية كبرى لما يتمتع به من موقع فريد ومكانة تاريخية مميزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.