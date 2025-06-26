محافظ دمياط يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة (صور)

تفقد غرفة العمليات واللجان بمدرستي اللوزي والثانوية العسكرية

تفقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، صباح اليوم الخميس، غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم وعددًا من لجان الامتحانات بمدينة دمياط، وذلك برفقة ياسر عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم، في إطار متابعته المستمرة لسير امتحانات الثانوية العامة منذ انطلاقها منتصف يونيو الجاري.

محافظ دمياط يتابع امتحانات الثانوية العامة من قلب الحدث





تواصل مباشر مع الوزارة والإدارات التعليمية

اطّلع المحافظ خلال زيارته لغرفة العمليات على سير العملية الامتحانية، وتواصل بشكل مباشر مع غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة برئاسة الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، وكذلك مع غرف العمليات الفرعية في الإدارات التعليمية العشر على مستوى المحافظة، للاطمئنان على انتظام وصول صناديق الأسئلة إلى كافة اللجان.

كما تأكد المحافظ من انتظام دخول الطلاب وبدء الامتحانات في مادتي الفيزياء للشعبة العلمية، والتاريخ للشعبة الأدبية.

محافظ دمياط يتابع امتحانات الثانوية العامة

جولة تفقدية بلجان الطالبات والبنين

وخلال جولته، تفقد المحافظ لجان الامتحانات بمدرستي اللوزي الثانوية للبنات والثانوية العسكرية للبنين بمدينة دمياط، حيث التقى برؤساء اللجان، واطمأن على انتظام العمل داخلها.

وأكد "الشهابي" على رفع درجة الاستعداد القصوى داخل اللجان، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في أجواء هادئة، مشددًا على الالتزام بالتعليمات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للامتحانات، خاصة ما يتعلق بحظر استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان سواء من قبل الطلاب أو المعلمين.

التزام وانضباط واستعداد دائم

أشار محافظ دمياط إلى استمرار أعمال المتابعة اليومية الميدانية، للتعامل السريع مع أي ملاحظات قد تطرأ، ولضمان تحقيق الانضباط داخل اللجان، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب.

أكثر من 14 ألف طالب يؤدون الامتحانات في 40 لجنة

وكانت مديرية التربية والتعليم بدمياط قد أعلنت عن جاهزية 40 لجنة امتحانية موزعة على الإدارات التعليمية العشر بالمحافظة، لاستقبال 14,055 طالبًا وطالبة هذا العام، منهم:

3,208 طلاب بالشعبة الأدبية

7,406 طلاب وطالبات بالشعبة العلمية "علوم"

3,363 بالشعبة العلمية "رياضيات"

كما تم تجهيز 31 استراحة لاستقبال الملاحظين المنتدبين من خارج الإدارات التعليمية.

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