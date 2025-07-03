بدء التحقيقات مع رئيس شركة HYBE بتهمة الاحتيال

كشفت شركة HYBE Labels اليوم عن استدعاء رئيس مجلس الإدارة بانغ سي هيوك من قبل هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية (FSS) للاستجواب في نهاية شهر يونيو الماضي، وأنه يواجه حاليًا مزاعم بالتداول الاحتيالي وغير العادل بموجب قانون أسواق رأس المال.

وبخصوص الاستجواب، أعلنت شركة HYBE Labels، "أجاب بانغ سي هيوك على جميع الأسئلة بصدق وإخلاص".

في العام الماضي، ظهرت مزاعم بأن بانغ سي هيوك قد سرق ما يقرب من 400 مليار وون كوري (حوالي 294 مليون دولار أمريكي) من خلال اتفاقية مساهمين سرية تم توقيعها مع مساهمي HYBE قبل الطرح العام الأولي للشركة، ويُزعم أن الاتفاقية خصصت 30٪ من الأرباح التي حققها هؤلاء المساهمون بعد الطرح العام الأولي لبانغ سي هيوك، وأشار مطلعون على الصناعة الاقتصادية إلى أنه من غير المعتاد للغاية أن يحقق أكبر مساهم في الشركة أرباحًا شخصية من خلال مثل هذه الصفقات الموقعة قبل الإدراج، مشيرين أيضًا إلى أن الاتفاقيات لم يتم الإبلاغ عنها في بيانات تسجيل الأوراق المالية المقدمة إلى هيئة الرقابة المالية.

ردًا على الادعاءات، صرحت شركة HYBE Labels لوسائل الإعلام في نوفمبر من العام الماضي، "صحيح أننا قدمنا ​​للمساهمين الاتفاقية المعنية قبل الطرح العام الأولي. لا نعتقد أنه كان هناك أي انتهاك للقوانين أثناء عملية الإدراج".

في غضون ذلك، بدأت كل من هيئة الرقابة المالية والشرطة الكورية الجنوبية تحقيقات في القضية. وقد طلبت شرطة العاصمة سيول سابقًا أوامر تفتيش ومصادرة في مقر شركة HYBE Labels في أبريل ويونيو من هذا العام، وقد رفض مكتب المدعي العام كلا الطلبين.

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