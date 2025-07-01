شركة HYBE تعلن افتتاح فرع جديد بالهند لغزو سوق المليار ونصف نسمة

أعلنت شركة HYBE، عملاق الترفيه الكوري الجنوبي، اليوم خططها لتأسيس فرع لها في الهند خلال النصف الثاني من عام 2025، في خطوة استراتيجية تهدف إلى التوغل في الأسواق الهندية الضخمة التي تضم 1.4 مليار نسمة. من المتوقع أن تبدأ عمليات الفرع الجديد في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، بعد الانتهاء من دراسات السوق المحلية والإجراءات الإدارية اللازمة.

ويأتي هذا القرار مدفوعًا برؤية رئيس مجلس الإدارة، بانغ سي هيوك، الذي يشرف شخصيًّا على إستراتيجية "المنازل المتعددة، الأنواع المتعددة"، تهدف هذه الاستراتيجية إلى ترسيخ مكانة رائدة لـ HYBE في أسواق الموسيقى المحلية حول العالم من خلال تبني وتجسيد الثقافات والخصائص المحلية لكل سوق.

نجاحات مبكرة لاستراتيجية HYBE العالمية

بدأت إستراتيجية بانغ سي هيوك تؤتي ثمارها بالفعل في الأسواق العالمية التي دخلتها HYBE قبل الهند. وتُعد الولايات المتحدة خير مثال على هذا النجاح، حيث حققت فرقة الفتيات كاتسي، التابعة لشركة HYBE أمريكا، إنجازًا لافتًا بوصولها إلى قائمة بيلبورد هوت 100 بعد أقل من عام على انطلاقها، مما يؤكد فعالية النموذج المتبع.

وفي أمريكا اللاتينية، تشهد عمليات HYBE أمريكا اللاتينية، التي تأسست في النصف الثاني من عام 2023، زخمًا متزايدًا. تُنفذ الشركة مشروعين رئيسيين لاكتشاف الفنانين في المنطقة:

"باسي آ لا فاما": برنامج تجارب أداء للفرق الغنائية يُبث بالشراكة مع تيليموندو، أكبر قناة تلفزيونية في المكسيك، ويحظى بشعبية كبيرة محليًا.

برنامج تجارب أداء جديد: يجري الإعداد له حاليًّا لاختيار أعضاء فرقة فتيان لاتينية جديدة.

ويتضمن كلا البرنامجين عملية تدريب مكثفة للمشاركين تتضمن الإرشاد، مما يمثل أول تطبيق لمنهجية تدريب فناني الكيبوب على هذا النوع من الموسيقى، مما يفتح آفاقًا جديدة لدمج أفضل الممارسات في صناعة الموسيقى العالمية.

وصرح ممثل عن HYBE بأن "استراتيجية ترسيخ مكانة في أسواق الموسيقى العالمية الرئيسية وتطبيق هذه المنهجية تؤتي ثمارها بالفعل". وأضاف الممثل أن هذا التوجه "سيؤدي إلى تحول كبير في مشهد صناعة الموسيقى العالمية، التي تهيمن عليها حاليًا ما يسمى بالشركات العالمية الثلاث الكبرى".

وتعكس هذه الخطوات الجريئة طموح HYBE لتوسيع نفوذها العالمي وإعادة تشكيل خريطة صناعة الموسيقى، مستفيدة من نجاحاتها المتراكمة ونموذجها الفريد في تطوير المواهب ودمج الثقافات.

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