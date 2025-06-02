تحقيقات مع "HYBE" بتهمة الاحتيال تثير عاصفة في صناعة الكيبوب

في تطور غير مسبوق يهز أركان صناعة الكيبوب، تخضع شركة HYBE، الوكالة الأم لفرقة BTS العالمية، لتحقيقات رسمية مكثفة تقودها هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية.

بدأت التحقيقات في مايو 2025 وتطال مؤسس الشركة، بانغ شي هيوك، في شبهات تتعلق بـ التداول غير العادل والاحتيال المالي قبيل طرح الشركة للاكتتاب العام.

"BTS" في قلب الأزمة بأسهم وقيم سوقية

عندما طرحت HYBE أسهمها في السوق المالية الكورية في أكتوبر 2020، كانت فرقة BTS في أوج مجدها وشهرتها العالمية، التي يُنسب إليها الفضل الأكبر في الصعود الصاروخي لقيمة الشركة السوقية.

ورغم أن أعضاء الفرقة تلقوا أسهمًا في عام 2018، أي قبل عامين من الطرح العام، إلا أن حصتهم الجماعية لم تتجاوز 1.15% من إجمالي أسهم الشركة.

عند الإدراج، بلغ سعر السهم نحو 135 ألف وون كوري (حوالي 115 دولارًا أمريكيًا)، ما جعل حصة كل عضو تناهز 7.8 مليون دولار أمريكي. ولكن التحقيقات الجارية، التي انطلقت في مايو 2025، كشفت عن تباين صارخ في الأرباح؛ إذ يُشتبه في أن بانغ شي هيوك حقق أرباحًا هائلة تقدر بـ400 مليار وون (حوالي 300 مليون دولار أمريكي) من خلال اتفاقيات سرية مع ثلاث شركات استثمارية خاصة قبل الطرح العام. هذه الاتفاقيات لم يتم الإفصاح عنها في الوثائق التنظيمية الرسمية، ما يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية خطيرة.

مبيعات الأعضاء وتساؤلات المعجبين

من الملفت أن بعض أعضاء الفرقة أقدموا على بيع جزء من أسهمهم بعد الإدراج؛ فقد باع جين أسهمًا بقيمة 4.8 مليار وون، وآر إم بقيمة 3.1 مليار وون، وجايهوب بقيمة 1.8 مليار وون. دفعت هذه المبيعات المعجبين إلى التساؤل حول ما إذا كانت تعكس إحساسًا بعدم العدالة أو عدم الثقة في توزيع المكاسب داخل الشركة.

تعقيدات تضاف لعودة الفرقة المرتقبة

تكتسب هذه التحقيقات طبقة جديدة من التعقيد، خاصة مع قرب العودة المرتقبة لفرقة BTS في يونيو 2025، بعد إتمام جميع الأعضاء لخدمتهم العسكرية الإلزامية.

في هذا السياق، تصاعدت أصوات تطالب بمزيد من الشفافية حول العلاقة بين شركات الترفيه الكورية ونجومها، خاصة عندما يكون هؤلاء النجوم هم حجر الأساس لنجاح الشركات وقيمتها السوقية.

بغض النظر عن النتائج القانونية للتحقيق، يطفو على السطح اليوم نقاش أوسع حول العدالة في توزيع الأرباح والتمكين المالي للفنانين. فبينما يعقد المسؤولون التنفيذيون صفقاتهم خلف الأبواب المغلقة، يبقى الفنانون هم من يواجهون الجمهور ويصنعون التأثير الحقيقي الذي يرفع من قيمة أسهم الشركات.

قد تشهد المرحلة القادمة ضغطًا شعبيًا ومؤسسيًا لإعادة تقييم هيكلية التعاقدات وتوزيع الحصص في شركات الترفيه الكوري. وربما يكون هذا التحقيق بداية لتغيير أوسع في معايير العلاقة بين الفنانين وشركات الإدارة في عالم الكيبوب.

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