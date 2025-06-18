فرقة BigHit Music تحدد موعد ظهور فرقتها الجديدة رسميا

تستعد شركة BigHit Music، إحدى الشركات التابعة لوكالة HYBE الترفيهية، لإطلاق فرقتها الجديدة من الفتيان في شهر أغسطس المقبل، وذلك وفق ما تداولته العديد من وسائل الإعلام الكورية.

وتشير التقارير إلى أن الفرقة وصلت إلى المراحل النهائية من التحضيرات قبل ظهورها الأول المرتقب.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن تفاصيل الفرقة تدريجيًا، بما في ذلك اسمها الرسمي، وأسماء الأعضاء، وتاريخ الترسيم المحدد، خلال الأسابيع القليلة القادمة. وتتزايد التوقعات حول هذه الفرقة، التي يُشار إليها بـ"المواهب الجاهزة" و"فريق المبدعين الشباب"، نظرًا لمشاركتهم المباشرة في تأليف الموسيقى وتصميم الرقصات وحتى إنتاج الفيديوهات، مما يرفع سقف التوقعات لجودة إنتاجهم الفني.

تُعد هذه الفرقة هي الأولى التي تقدمها BigHit Music بعد ست سنوات من ترسيم فرقة TXT، كما أنها أول فرقة فتيان جديدة على مستوى HYBE ككل منذ ترسيم فرقة TWS التابعة لـ Pledis Entertainment قبل عام ونصف. ويُنظر إلى هذه الفرقة على أنها امتداد طبيعي لسلسلة فرق الفتيان الناجحة التي أنتجتها HYBE.

مع الشهرة العالمية التي يتمتع بها الفنانون التابعون لمختلف العلامات التجارية تحت مظلة HYBE، يترقب الجمهور والنقاد على حد سواء ما إذا كانت فرقة BigHit Music الجديدة ستنجح في إحداث تأثير كبير وتغيير موازين الساحة التنافسية لموسيقى البوب الكورية (K-pop).

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