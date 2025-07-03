الكونجرس يطالب ترامب بتوضيح سبب تعليق شحنات الأسلحة لأوكرانيا

طالب عضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي برايان فيتزباتريك البيت الأبيض بتوضيح سبب تعليق شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، وما يحيط بالمخزون الأمريكي من الذخائر والسلاح.

تعليق شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أعلن النائب الجمهوري فيتزباتريك عن طلبه بعقد إحاطة عاجلة من البيت الأبيض و"البنتاجون" بشأن تعليق شحنات الأسلحة الموجهة إلى كييف.

وكتب على منصة "إكس" مرفقا رسالة رسمية موجهة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "لقد قدمت طلبا رسميا لإحاطة عاجلة من البيت الأبيض والبنتاجون لتوضيح هذه التقارير (حول تعليق المساعدات لكييف)، ومراجعة مخزون أسلحة وذخائر بلدنا، والتأكد من أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالكامل بتوفير الموارد التي تحتاجها أوكرانيا بشكل عاجل".

ويوم أمس، أكد البنتاجون أن انتخاب الرئيس ترامب جاء لحماية مصالح البلاد وأن إدارة سلفه جو بايدن كانت ترسل الأسلحة إلى أوكرانيا بلا رقيب، وعلى حساب الاحتياجات الأمريكية من السلاح والذخيرة.

البنتاجون: بايدن كان يوزع الأسلحة دون تفكير

واعترف المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل بأن الولايات المتحدة كانت في عهد بايدن توزع الأسلحة دون تفكير مؤكدا أن هذا الأمر اختلف مع وصول الرئيس ترامب.

من جانبه، علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على أنباء تعليق الولايات المتحدة بعض شحنات الأسلحة إلى كييف بالقول: "كلما قلّت الأسلحة الموردة لأوكرانيا، اقتربنا أكثر من نهاية العملية العسكرية الخاصة".

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