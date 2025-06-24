فعاليات فنية بمراكز الإبداع، الحور ودربوكا وكردان تحيي التراث برؤى معاصرة

يشهد يوم الخميس الموافق 26 يونيو الجاري، سلسلة من الفعاليات الفنية والثقافية المتميزة التي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، في إطار جهوده لإحياء فنون التراث وتعزيز حضورها في المشهد العام. تستضيف مراكز الإبداع والمواقع التراثية التابعة للقطاع ثلاث حفلات غنائية لفرق "الحور"، "دربوكا"، و"كردان"، تقدم كل منها رؤيتها الفريدة في استلهام وتقديم التراث الموسيقي.

"الحور" في قصر الأمير طاز

يحتضن قصر الأمير طاز بحي الخليفة، في تمام الساعة الثامنة مساء الخميس، أمسية فنية آسرة لفرقة "الحور" النسائية. تتخصص الفرقة في أداء الموسيقى الروحية والإنشاد الديني، وتتميز باعتمادها على الصياغات الجماعية والتوزيع الصوتي متعدد الطبقات لتقديم فقرات إنشادية وموشحات تراثية.

ويزيد الحفل بريقًا بمشاركة المنشد محمد المنفلوطي كضيف شرف، وهو أحد الأسماء اللامعة في مجال الإنشاد الديني، وله تجارب غنية مع فرق تراثية عديدة في إحياء الفنون الصوفية الكلاسيكية.

"دربوكا" بمركز الإبداع الفني

في التوقيت ذاته، يستضيف مركز الإبداع الفني بقبة الغوري حفلًا فريدًا لفرقة "دربوكا" بقيادة الفنان أمير إمام. تأسس المشروع الموسيقي المتفرد لفرقة "دربوكا" عام 2008، مرتكزًا على إعادة صياغة الإيقاع الشرقي برؤية معاصرة تمزج بين الطبول التقليدية والإلكترونية، وتفتح آفاقًا لتقنيات الأداء الحي والتجريب الصوتي.

نجح أمير إمام، مؤسس وقائد الفرقة، في قيادة هذا الاتجاه الموسيقي غير النمطي، معتمدًا على آلة الدربوكة كعنصر محوري، ومنفتحًا على تفاعلات موسيقية متنوعة تمزج بين الفولكلور المصري، موسيقى الجاز، الفيوجن، والموسيقى الإلكترونية.

وقد مكّن هذا التنوع الفرقة من تقديم عروض حية ذات طابع بصري وسمعي خاص.

يحمل الحفل عنوان "طبولنا تعزف الذكريات وتجدد الألحان"، تأكيدًا على التوجه الفني للفرقة الذي يسعى إلى استحضار الذاكرة الإيقاعية للجمهور، وفي الوقت ذاته تقديمها في صياغات جديدة تتجاوز الشكل التقليدي.

جدير بالذكر أن فرقة "دربوكا" حققت حضورًا مميزًا في المشهد الموسيقي المستقل داخل مصر وخارجها، من خلال مشاركاتها في العديد من المهرجانات والفعاليات الثقافية، واعتمادها على الأداء الحي كمساحة للتفاعل مع الجمهور وكشف أبعاد جديدة للصوت الإيقاعي العربي.

"كردان" في قصر الأمير بشتاك

أما في قصر الأمير بشتاك بشارع المعز، فيحتضن بيت الغناء العربي حفلًا موسيقيًا لفرقة "كردان". تسعى الفرقة إلى تقديم صياغات موسيقية حديثة تستلهم روح التراث العربي وتعيد طرحه من منظور معاصر، وذلك عبر مزيج مبتكر من الآلات الشرقية والتوزيعات الحداثية. تضم الفرقة مجموعة من الموسيقيين الشباب ذوي الخلفيات الأكاديمية والتجريبية المتنوعة، مما يثري تجربتها الفنية.

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