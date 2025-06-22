افتتاح الدورة السابعة من "مواسم نجوم المسرح الجامعي"

شهد مركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا، مساء اليوم الأحد، انطلاق فعاليات الدورة السابعة من "مواسم نجوم المسرح الجامعي"، الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعماري حمدي السطوحي، تحت إشراف المخرج الكبير خالد جلال رئيس ومؤسس المهرجان، وبحضور نخبة من المسرحيين، وممثلي المؤسسات الثقافية، إلى جانب الطلاب المشاركين بعروض مسرحية من مختلف الجامعات المصرية.

يُعد المشروع، الذي انطلق لأول مرة عام 2014 تحت شعار "عودة الروح"، أحد أبرز المبادرات الثقافية التي أطلقتها الدولة لدعم الحراك المسرحي الجامعي، واكتشاف الطاقات الإبداعية الشابة في مختلف أقاليم الجمهورية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد المعماري حمدي السطوحي، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، أن شعار "عودة الروح" على الملصق الإعلاني لمواسم مواسم نجوم المسرح الجامعى، هو شعار مؤثر ومًستدام، لأنه يعنى أن الشباب هم الروح التي تنطلق داخل أروقة المسرح، وهم الحاضر الذي سنبني معه المستقبل الخاص بهم.



وأشار رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، إلى أن المسرح الجامعي هو الفضاء المناسب لأن ينطلق فيه الشباب بكل حرية مقدمين إبداعاتهم، وساطعين النجوم في الفضاء. معربًا عن سعادته بهذا الحدث، وموجها عميق الشكر للدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، لدعمه لمواسم نجوم المسرح الجامعي، كما وجه الشكر لكل القائمين عليه لما بذلوه من جهد ليخرج إلى النور بهذه الصورة المشرفة.

من جانبه، وجه المخرج خالد جلال رئيس ومؤسس مواسم نجوم المسرح الجامعي، الشكر والتحية للدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، لاهتمامه برعاية الشباب المبدعين فى مختلف المجالات، كما وجه الشكر للمعماري حمدي السطوحي، لتقديم كل الدعم للمواسم.

وأكد المخرج خالد جلال، أن المواسم تحتل مكانة خاصة فى قلبه، ويفتخر دوما أنه من خريجى مسرح جامعة كلية التجارة جامعة القاهرة، مشيرا إلى أن هذا المسرح تخرج منه أجيال كبيرة من رواد المسرح المصري مثل الفنان فؤاد المهندس مرورا بالعديد من الفنانين الذين أصبحوا الآن نجوما على الساحة الفنية.

شهدت هذه الدورة من مواسم نجوم المسرح الجامعي، إقبالا وتنوعا فى المشاركين أكثر من الدورات السابقة، حيث تقدم لها 170 عرضا مسرحيا، شاهدت منها لجنة المشاهدة 74 عرضا مسرحيا، من جامعات "القاهرة، عين شمس، الأزهر، الفيوم، دمياط، بني سويف، المنصورة، مودرن أكاديمي، المعهد العالي للدراسات المتطورة، أكاديمية السادات، وحلوان"، وتنطلق العروض المشاركة هذا العام فى السابعة من مساء غد الاثنين الموافق ٢٣ يونيو على مسرح مركز الهناجر للفنون.

يتنافس فى المواسم هذا العام، 12 عرضا مسرحيا سيتم عرضهم على مسرح مركز الإبداع الفني ومركز الهناجر للفنون ومسرح الغد، وهم:

العرض المسرحي “طقوس الإشارات والتحولات” إخراج سارة جمال – جامعة عين شمس.

العرض المسرحي “أنت تعرف من” إخراج عمر أيمن - جامعة عين شمس.

العرض المسرحي “إيكوس” إخراج أسامة الطوخي - جامعة حلوان.

العرض المسرحي "الصمت المحكم" إخراج جورج جيهام – جامعة عين شمس.

العرض المسرحي “صراخ بلا صوت” إخراج أحمد الجندي – جامعة عين شمس.

العرض المسرحي “هم دائمًا هناك” من إخراج مهند أسامة – جامعة القاهرة.

العرض المسرحي “عطل بالمحرك” إخراج مروان حسين – جامعة عين شمس.

العرض المسرحي “عائلة وينج فيل” إخراج خالد فتحي – جامعة حلوان.

العرض المسرحي “كلب على الرصيف” إخراج عبد الرحمن محمد – جامعة عين شمس.

العرض المسرحي “استدعاء ولي أمر” إخراج شنودة جمال – جامعة الفيوم.

العرض المسرحي “الخطة المثالية” إخراج محمد ناصر – جامعة عين شمس.

العرض المسرحي “نزهة في الجبهة” إخراج إبراهيم عبده – جامعة المنصورة.

تضم لجنة المشاهدة للدورة السابعة من مواسم نجوم المسرح الجامعي، كل من النقاد: مي سليم، باسم صادق وهند سلامة، ومقرر اللجنة الناقدة منى فضل.

وتضم لجنة التحكيم هذا العام، الناقد الكبير عاطف النمر رئيسا للجنة، وعضوية كل من: مصممة الأزياء هالة الزهوي، مهندس الديكور محمد الغرباوي، المخرج سامح مجاهد، والفنان محمد فهيم.

وقدمت برنامج الحفل الفنانة بسنت صيام خريجة مسرح مركز الإبداع الفني دفعة العرض المسرحي "سينما مصر".

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