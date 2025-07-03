مسلسل آسر الحلقة 65، راغب ينصح حياة بالابتعاد عن آسر

دارت أحداث مسلسل آسر الحلقة 65 حول ناي التي لا تزال في حالة صدمة بعد أن شاهدت شقيقتها في أحضان حبيبها آسر، في الوقت ذاته، تعود حياة إلى المنزل لتجد ابنها جاد في حالة من الذهول بعدما علم من أصدقائه بحقيقة سجن والده ويلوم والدته بإخفاء الأمر عليه.

وتتلقى حياة اتصالًا من راغب الذي يمكث في السجن ويطلب من حياة أن تحضر له جاد، فتوافق وتذهب به إلى السجن في زيارة، حيث يُعامل راغب ابنه جاد بحنان ومودة، لكنه يستغل الفرصة ليهدد حياة، ويؤكد لها أنه سينتقم منها، كما يخبرها أن آسر يتقرب منها لينصب عليها وأنه يخطط لإيذائها ويطلب منها الابتعاد عنه، لكنها ترفض، وهنا يقول لنفسه إنه سينتظر آسر للإيقاع به.

أما آسر، فلا يزال يعيش حالة من الإحباط، ويحاول التحدث مع ناي، لكنها تصده وتعود مع عزت إلى منزله، وهناك تكشف له أنها لم تعد تتناول دواءها.

ومن جانبه، يواجه آسر جابر ويخيره ما بينه وبين عزت فيؤكد جابر أنه سيختاره هو ويختار مواصلة خطة الانتقام معه، كما يواجه آسر الخال رستم، ويمنحه فرصة ليشرح له كيف قام باستغلاله، إلا أن الخال يرفض الحديث في البداية فيتركه آسر ويرحل ولكن الخال يعاود مناداته بمجد ويخبره بأنه سيخبره كل شيء.

تفاصيل مسلسل آسر

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير “إيزيل”، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

وهو يتكون من 90 حلقة، ويُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

وتدور أحداث مسلسل “آسر” في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

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