مسلسل آسر الحلقة 61، باسل خياط ينفذ خطته ويكرر مع راغب ما حدث لمجد

دارت أحداث مسلسل “آسر” الحلقة 61 حول بدء آسر تنفيذ خطته التي تهدف إلى أن يعيش راغب في نفس التجربة التي عاشها مجد من قبل.

يعتقد راغب في البداية أنه بصدد استعادة حياته السابقة، فيتوجه لشراء عدة هدايا لزوجته “حياة” وابنه، استعدادًا للسفر، ولكن، يفاجأ باتصال هاتفي من “جود”، تطلب منه خدمة مقابل تلك التي قدمتها له سابقًا، حيث ترجوه أن يذهب إلى منزلها ويحصل على جواز السفر الخاص بها، حتى لا يتم فضح أمر أنها لا تزال على قيد الحياة بعدما أخبر والدها الجميع بأنها رحلت عن الحياة.

وبالفعل، يتوجه راغب إلى منزلها، ويضع أغراضها في الحقيبة، لكنه يتفاجأ بشخص يهاجمه داخل المنزل، ويتمكن راغب من التخلص منه، لكنه يُصاب بجرح سطحي في ذراعه بواسطة مطواة، ويتضح لاحقًا أن هذا المعتدي على صلة بفيصل وبطبيعة الحال بـ “الخال” و”آسر”.

تنجح “جود” في النهاية في الوصول إلى المطار برفقة راغب، بينما يعود راغب إلى “حياة”، ويتناول معها وابنهما وجبة العشاء، ويقترب من “حياة”، التي تعبر له عن إحساس افتقده طويلًا وتعانقه وكأنها تودعه.

أما “آسر”، فيقضي ليلته مع “ناي” بطريقة رومانسية، إذ يدعوها إلى عشاء خاص على أنغام فرقة موسيقية أحضرها من أجلها.

في الجانب الآخر، يخوض عزت تجربة شديدة الخطورة، إذ يجبره “الخال” على تنفيذ عملية اغتيال، تتمثل في التسلل وقتل “السايس”.

وبالفعل، ينجح عزت في تنفيذ المهمة، لكن قبل مغادرته، كان عزت قد وضع المطواة التي أُصيب بها راغب في يد القتيل، لإيهام الشرطة لاحقًا بأن راغب هو من ارتكب الجريمة، لا سيما وأن المطواة ما تزال تحمل آثار دمائه، ويصل إليه “جابر” في الأخير ليُخرجه من موقع الجريمة بأمان.

وتنتهي الحلقة بمشهد لراغب وهو يجهز حقائب السفر، قبل أن يسمع طرقًا على الباب، فيتوجه إلى النافذة ليرى من الطارق، ليتفاجأ بأنها الشرطة، فيشعر بالصدمة.

تفاصيل مسلسل آسر

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير “إيزيل”، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

وهو يتكون من 90 حلقة، ويُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

وتدور أحداث مسلسل “آسر” في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

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