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ثقافة وفنون

اليوم، عودة عرض حلقات مسلسل آسر على منصة شاهد

أبطال مسلسل آسر،
أبطال مسلسل آسر، فيتو

 تبدأ منصة شاهد اليوم الثلاثاء عرض حلقات جديدة من مسلسل آسر بعد فترة من توقف عرض الحلقات خلال أيام عيد الأضحى.

وسوف تعرض مسلسل آسر الحلقة 49 اليوم على منصة شاهد في تمام الثامنة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

 

تفاصيل مسلسل آسر 

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

وهو يتكون من 90 حلقة، ويُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

وتدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

مواعيد عرض مسلسل آسر على منصة شاهد

ويعرض مسلسل آسر على منصة شاهد من الأحد إلى الخميس في تمام الثامنة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

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