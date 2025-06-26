مسلسل آسر الحلقة 60، جود تنضم إلى جبهة راغب وناي تنفذ خطتها للفوز بآسر

دارت أحداث مسلسل آسر الحلقة 60 حول حرص راغب على تنفيذ المهمة التي طلبها منه الخال لإنقاذ جاد، وينطلق راغب إلى المكان الذي يوجد فيه الحصان آسيا، الحصان الخاص بالسايس، الذي كان يعمل سابقًا مع الخال وخانه.

وهناك يلتقي بكل من آسر وعزت، اللذين يشجعانه على تنفيذ المهمة الموكلة إليه، وبالفعل، يطلق راغب النار على السايس لمنعه من الحركة، ثم يُجهز على الحصان.

في الوقت ذاته، كان آسر قد أبلغ الشرطة بوجود إطلاق نار في مكان الإسطبل، وبعد تنفيذ المهمة، يفر راغب من المكان حتى يجد سيارة في طريقه فيقفز داخلها بسرعة، ليكتشف أن من تقودها هي الكاتبة لونا، لكنها تكشف له عن هويتها الحقيقية، معلنة أنها جود ابنة الخال رستم، وتُبلغه بأنها ورقة ضغط مثالية ضد والدها.

تأخذ جود راغب إلى الخال، ليظهر بوضوح أن هناك تحالفًا جديدًا يُرسم في الخفاء بين جود وراغب، ويحصل راغب في نهاية الأمر على ابنه جاد ويعود به إلى زوجته حياة، لكن رغم ذلك، لا تزال علاقتهما يكسوها البرود والجفاء.

ويقوم عزت بتلقين جابر ضربات قوية، ثم يُطلق عليه رصاصة في مكان غير قاتل، فقط ليُثبت لراغب أنه لم يكن خائنًا أو متورطًا في قضية ابنه جاد.

وتبدأ ناي في تنفيذ خطتها لاستمالة آسر، فتذهب إلى منزله، ويقضيان الليلة معًا، ما يشير إلى بداية تحول في مسار العلاقة بينهما.

أما جود، فتحرص على الذهاب إلى مكان عمل راغب، وتتعامل مع من فيه بود مصطنع، حتى حين تلتقي بآسر، تلقي عليه السلام بلطف وترحل بعدما عقدت اتفاقًا سريًّا مع راغب.

ويقرر راغب اللجوء إلى آسر لأخذ المشورة فيما يخص علاقته بحياة ويقترح عليه آسر السفر كعائلة إلى المالديف أو روما، في محاولة للابتعاد عن كل ما يحيطهم من ذكريات مؤلمة.

ويذهب راغب إلى حياة ليُخبرها بخطة السفر، فتوافق عليها، بينما يبدو أن آسر يُحرك الخيوط في الخلفية، مُخططًا لأمر جديد يخص راغب.

مسلسل آسر

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

وتدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

ويعرض مسلسل آسر على منصة شاهد من الأحد إلى الخميس في تمام الثامنة مساء بتوقيت مصر والسعودية، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم في مقدمتهم باسل خياط وخالد القيش وسامر المصري وباميلا الكيك وزينة مكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.