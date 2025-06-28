السبت 28 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

زينة مكي تثير فضول جمهور مسلسل آسر بتعليق غامض

زينة مكي، فيتو
زينة مكي، فيتو

نشرت الفنانة اللبنانية زينة مكي مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها على تطبيق إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة شخصية ناي التي تقدمها في مسلسل آسر، وأرفقت زينة الصور بتعليق باللغة الإنجليزية أثار تفاعل المتابعين وفضولهم.  

حيث كتبت زينة في تعليقها "ناي.. آسر....Plot twist loading"، وهو إشارة إلى أن هناك تطورًا مفاجئًا قادمًا في مسلسل آسر وسيكون هذا التطور غير متوقع، دون أن تكشف عن تفاصيل محددة، وهو ما سيثير فضول الجمهور المتابع للعمل عما سيتغير في الأحداث خاصة أن المسلسل بدأ في العد التنازلي نحو النهاية.

تفاصيل مسلسل آسر  

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير “إيزيل”، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.  

وهو يتكون من 90 حلقة، ويُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.  

وتدور أحداث مسلسل “آسر” في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

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زينة مكي الفنانة زينة مكي أسر مسلسل آسر ناي في مسلسل آسر

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