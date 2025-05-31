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رياضة

مواعيد مباريات منتخب الشباب في كأس العالم بتشيلي

منتخب مصر للشباب،
منتخب مصر للشباب، فيتو

منتخب الشباب، أعلن اتحاد الكرة المصري مواعيد مباريات منتخب مصر للشباب في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، المقرر انطلاقها في دولة تشيلي في الفترة من 27 سبتمبر لـ18 أكتوبر المقبلين.. وجاءت على النحو التالي: 

اليابان ضد مصر - 27 سبتمبر

مصر ضد نيوزيلندا - 30 سبتمبر 

تشيلي ضد مصر - 3 أكتوبر 

 

مجموعة مصر في كأس العالم للشباب

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم للشباب عن وقوع منتخب مصر الصغار ضمن المجموعة رفقة منتخبات تشيلي (منظم البطولة) واليابان ونيوزيلاند.

أسامة نبيع يعلق على قرعة كأس العالم

وعلق أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب لكرة القدم تحت 20 سنة على قرعة كأس العالم المقرر أن يخوضها الفراعنة في تشيلي من 27 سبتمبر إلى 18 أكتوبر المقبلين.

وقال إنها قوية ولم يعد هناك فرق ضعيفة خاصة أن المنتخبات المشاركة هي الأفضل من كل أنحاء العالم.

 

سنقدم بطولة تليق باسم مصر

وتابع أسامة نبيه: علينا الاستعداد جيدًا للبطولة من خلال فترة إعداد متكاملة وأنا متفائل بأننا سنقدم بطولة تليق باسم مصر وسندافع عن أحلامنا بقوة وسنبذل قصارى جهدنا من أجل إسعاد الجمهور المصري. 

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