الجمعة 15 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل كرات البطاطس بحشو الجبن، لذيذة واقتصادية

كرات البطاطس، فيتو
كرات البطاطس، فيتو

طريقة عمل كرات البطاطس، البطاطس من الخضراوات الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم لسهولة تشكيلها وتحضيرها بطرق مختلفة.

وطريقة عمل كرات البطاطس، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها لإسعاد أفراد الأسرة لأن مذاقها لا يقاوم.

وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل كرات البطاطس بحشو الجبن.

مكونات عمل كرات البطاطس:-

2 حبة بطاطس مسلوقة ومقشرة ومهروسة ناعم جدا

ملح

فلفل اسود 

بقدونس مفروم

فلفل أخضر وأحمر حار مفرومين اختياري

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ملعقة كبيرة ثوم مفروم

نصف ملعقة صغيرة كسبرة جافة

2 ملعقة كبيرة حليب بودر

2 ملعقة كبيرة نشاء ذرة

نصف ملعقة صغيرة سكر

ميكس جبن أو جبن موزاريلا

بيض مخفوق

دقيق

فتات خبز

زيت للقلي

طريقة عمل كرات البطاطس بحشو الجبن:-

  • نعجن البطاطس مع البقدونس والفلفل والثوم والكسبرة والحليب والنشاء والسكر حتي نحصل علي قوام متماسك للبطاطس.
  • نشكل كرات صغيرة الحجم، ثم نحشي كل حبة من البطاطس بقليل من الجبن وتغلق جيدا.
  • نغطي كرات البطاطس بالدقيق ثم البيض المخفوق، ثم فتات الخبز، وتكمل كمية البطاطس.
  • ثم نقليها في الزيت حتي تصبح ذهبية اللون ومقرمشة .
  • ثم ننشلها من الزيت ونضعها على ورق مطبخ وتقدم ساخنة.
طريقة عمل كرات البطاطس، فيتو 

ولعمل البطاطس المهروسة بالجبن

مكونات عمل البطاطس المهروسة:-

نصف كيلو بطاطس مهروسة

2 ملعقة كبيرة زبد

5 مكعبات جبن كريمي

ربع كوب جبن رومى مبشور

ربع كوب جبن شيدر مبشور

ملح

رشة فلفل أسود

رشة كمون

ربع كوب لبن حليب مغلى.

طريقة عمل البطاطس المهروسة:

- نحضر بولة عميقة، ونضع بها البطاطس المسلوقة فور رفعها من على النار، أى تكون ساخنة جدا.

- ثم نضيف لها الزبد وجميع أنواع الجبن المذكورة بالأعلى معا ونهرسهم جيدا.

- ثم نضيف اللبن الحليب المغلى تدريجيا مع التقليب حتى ينعم الخليط تماما.

- ثم نتبل بالملح والكمون ونقلب جيدا.

- ثم تقدم البطاطس المهروسة ساخنة بعدها، وهذه الطريقة شهية، ويقبل على تناولها الكبار والصغار.

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وكشف مجموعة من العلماء عن فوائد البطاطس المهروسة بالنسبة لجسم الإنسان وخاصة الرياضيين، مؤكدين أن البطاطس المهروسة تعزز الأداء والقدرة البدنية حيث تعتبر بمثابة "وقود السباق" بالنسبة للرياضيين.

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