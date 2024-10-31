الخميس 31 أكتوبر 2024
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طريقة عمل كرات البطاطس المقرمشة، أكلة لذيذة سهلة التحضير

كرات البطاطس
كرات البطاطس

البطاطس المقلية لها مذاق مميز وعشاق كثيرون، ولا تقتصر فقط على أصابع البطاطس المعتادة، بل يمكن تحضيرها بطرق وأشكال بنكهات مختلفة.

والبطاطس المقلية يعشقها الكبار والصغار لمذاقها المميز، وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة خاصة الصغار.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل كرات البطاطس المقرمشة.

مكونات عمل كرات البطاطس المقرمشة:-

6 حبات بطاطس مسلوق 

ثلث كوب نشاء

ثلث كوب جبن بارميزان

2 ملعقة كبيرة بقدونس 

ملح وفلفل

زيت للقلي

 

طريقة عمل كرات البطاطس المقرمشة:-

  • نحضر البطاطس ونغسلها جيدا ونقشرها ونضعها في حلة على النار مع الماء ونتركها تسلق حتى تمام النضج.
  • ثم نرفعها من على النار، وننشلها من الماء ونقوم بهرس البطاطس وهى ساخنة لتسهيل الهرس.
  • ثم نضيف لها النشاء والبقدونس والملح والفلفل والجبن ونشكل كرات صغيرة.
  • ثم تقلى كرات البطاطس في الزيت الساخن الغزير حتى يحمر لونها.
  • ثم ننشلها من الزيت ونضعها على ورق مطبخ.
  • ثم تقدم بعدها كتسالى أو بجانب اطباق المكرونة أو البرجر حسب الرغبة.
طريقة عمل كرات البطاطس المقرمشة 
طريقة عمل كرات البطاطس المقرمشة 

فوائد البطاطس للصحة 

 والبطاطس لها قيمة غذائية عالية حيث تحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، ومن فوائد البطاطس:-

  • تساعد فى مقاومة الأورام السرطانية بالجسم لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.
  • مهمة لصحة الحوامل لاحتوائها على حمض الفوليك وبالتالى تحافظ على نمو الجنين بشكل صحى وتحميه من التشوهات.
  • تساعد فى ضبط مستوى الضغط بالدم.
  • تساعد فى مقاومة الالتهابات بالجسم لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات.
  • تعزز حركة الجهاز الهضمي وتساعد فى علاج عسر الهضم.
  • تساعد فى علاج الإمساك.
  • تخفض فرص الإصابة بنزلات البرد.
  • تعزز من جمال البشرة ونضارتها وتحافظ على شبابها لأنها تحفز البشرة على إنتاج الكولاجين.
  • تعزز صحة القلب والأوعية الدموية لاحتوائها على البوتاسيوم الذى يساعد فى توسيع الأوعية الدموية.
  • تمد الجسم بالطاقة اللازمة وتقلل حدوث الشد العضلي أثناء التمرين وذلك لاحتوائها على البوتاسيوم الذى يقوي العضلات.
  • تحافظ على صحة العظام وتقوى المفاصل والأسنان لاحتوائها على الكالسيوم.
  • تقوى المناعة لاحتوائها على فيتامين سي ومضادات الأكسدة.
  • تساعد فى إنقاص الوزن إذا تم تناولها على حالتها فهى تمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة.
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