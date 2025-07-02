الأربعاء 02 يوليو 2025
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محافظات

لجنة الشواطئ بالإسماعيلية: إجراءات حاسمة لمتابعة تنفيذ اشتراطات السلامة (صور)

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

عقدت لجنة المرور على الشواطئ في محافظة الإسماعيلية، اجتماعًا لمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ  اشتراطات السلامة العامة وتوفير بيئة آمنة وملائمة للمصطافين.  

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متابعة جاهزية الشواطئ 

وخلال الاجتماع، استعرضت الجهات المشاركة في اللجنة جهودها في متابعة جاهزية الشواطئ والمرافق في محافظة الإسماعيلية والتأكد من استيفاء التراخيص المطلوبة، وتطبيق معايير الأمن والسلامة، مع استمرار عمل اللجنة في المتابعة الميدانية.  

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

مناقشة آلية تدريب المنقذين 

كما تمت مناقشة آليات تدريب المنقذين بشركات الإنقاذ، مع التأكيد على ضرورة تقديم كشوف طبية معتمدة للمتدربين؛ لضمان توافر اشتراطات السلامة والصحة العامة، والتأكد من خلوهم من أي أمراض قد تؤثر على كفاءتهم في أداء مهامهم. 

اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المقصرين 

وأكدت اللجنة أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة، تصل لغلق الشواطئ التي لا تلتزم باشتراطات الصحة والسلامة، حفاظًا على أرواح المواطنين وضمان تقديم خدمات ذات جودة.  

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن: رؤساء المراكز والمدن والأحياء كلٌ في نطاقه، مديرية أمن الإسماعيلية، مكتب متابعة المحافظ، شرطة المسطحات المائية، إدارات السياحة، البيئة، الإدارة الهندسية، التخطيط العمراني، حماية أملاك الدولة، الشؤون القانونية، حماية الأراضي الزراعية، التفتيش والمتابعة بمركز ومدينة فايد، مديرية الصحة، هيئة الثروة السمكية، مرفق الإسعاف، الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وشركة "سي لاين" للغوص والإنقاذ.

ويأتي ذلك في إطار مبادرة "موسم بلا غرق" التي أطلقها محافظ الإسماعيلية، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى ضمان صيف آمن للزائرين، والارتقاء بمستوى الخدمات، وتعزيز مكانة المحافظة كوجهة سياحية متميزة.
 

 

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