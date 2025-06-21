مونديال الأندية، هنريكي يتوج رجلا لمباراة فلامينجو ضد تشيلسي

مونديال الأندية، توج اللاعب برونو هنريكي، نجم فريق فلامينجو البرازيلي، بجائزة رجل مباراة فريقه أمام تشيلسي في بطولة كأس العالم للأندية.

وسجل هنريكي هدف فريقه الأول في مرمى تشيلسي، بعد أن كان فلامينجو متأخرًا بهدف.

تشيلسي يخسر 3-0 أمام فلامينجو

خسر فريق تشيلسي أمام نظيره فلامنجو البرازيلي بثلاثة أهداف لهدف، في مباراة مثيرة جمعت بينهما أمس الجمعة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقدم تشيلسي بهدف بيدرو نيتو هدف التقدم لفريق تشيلسي في الدقيقة 13، قبل أن يسجل برونو هنريكي الهدف الأول للفريق البرازيلي في الدقيقة 62 ودانيلو لويز دا سيفلا الهدف الثاني في الدقيقة 65 ليتقدم فلامنجو بنتيجة 2ـ1 في خلال 3 دقائق، وفي الدقيقة 83 تمكن الاس يان من إحراز الهدف الثالث.

وكان جاكسون لاعب تشيلسي تلقى بطاقة حمراء في الدقيقة 68 أي بعد نزوله في المباراة كبديل بـ 4 دقائق فقط.

تشكيل فلامنجو ضد تشيلسي

حراسة المرمى: أجوستين روسي

الدفاع: ويسلي – دانيلو – ليو بيريرا – أيرتون لوكاس

الوسط: إريك بولجار – جورجينيو

أمامهما: جيرسون – جيورجيان دي أراسكايتا – لويس أراوجو

الهجوم: جونزالو بلاتا

تشكيل تشيلسي ضد فلامنجو

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: ريس جيمس – ناثان تشالوباه – ليفي كولويل – مارك كوكوريا

الوسط: مويسيس كايسيدو – إنزو فيرنانديز – كول بالمر – بيدرو نيتو – مالو جوستو

الهجوم: ليام ديلاب

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 14 يونيو الحالي و13 يوليو المقبل.

وتضم المجموعة الرابعة في كأس العالم للأندية كلًا من فلامينجو، تشيلسي، الترجي، لوس أنجلوس.

تشيلسي يفوز على لوس انجلوس

انتهت مباراة فريق تشيلسي الإنجليزي ضد لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي بنتيجة 0/2 للبلوز، في المباراة التي جرت، على ملعب مرسيدس بنز ستاديوم بمدينة أتلانتا الأمريكية، في الجولة الأولى من دور المجموعات في ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

سجل بيدرو نيتو هدف تشيلسي في الدقيقة 34، وأضاف إنزو فرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 79.

فلامنجو فوز على الترجي التونسي

وفاز فريق فلامنجو البرازيلي على نظيره الترجي التونسي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جرت بينهم، في الجولة الأولى من دور المجموعات في ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

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