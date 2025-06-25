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رياضة

تشيلسي يفوز على الترجي 0/3 ويرافق فلامنجو إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية

تشيلسي والترجي، فيتو
تشيلسي والترجي، فيتو

انتهت مباراة تشيلسي الإنجليزي ضد الترجي التونسي بنتيجة 0/3 للبلوز، في مباراة الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 في أمريكا.

وبهذه النتيجة يصعد فريق تشيلسي الإنجليزي إلى دور الـ16 في كأس العالم للأندية رفقة فريق فلامنجو البرازيلي عن المجموعة الرابعة.

سجل أهداف تشيلسي في شباك الترجي، توسين في الدقيقة 45+3، ليام ديلاب في الدقيقة 45+5، تيريك جورج في الدقيقة 90+7.

تشكيل الترجي ضد تشيلسي

حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

خط الدفاع: محمد بن علي، ياسين مرياح، محمد أمين توجاي، محمد بن حميدة.

خط الوسط: أوجبيلو، خليل القنيشي، عبد الرحمن كوناتي.

خط الهجوم: يان ساس، إلياس موكوانا، أشرف الجبري.

تشكيل تشيلسي أمام الترجي

يورجنسن، مالو جوستو، توسين، بادياشيل، أتشيمبونج، إنزو فرنانديز، لافيا، نوني مادويكي، نكونكو، ديوسبري هول، ديلاب.

مشوار تشيلسي والترجي في مونديال الأندية 2025

وكان الترجي التونسي قد خسر أمام فلامنجو البرازيلي بهدفين دون رد في الجولة الافتتاحية، ثم انتصر بطل تونس على لوس أنجلوس الأمريكي بهدف دون رد في الجولة الثانية، سجله نجمه الدولي الجزائري يوسف بلايلي.

فيما انتصر تشيلسي الإنجليزي على لوس أنجلوس الأمريكي بنتيجة 2-0 في الجولة الأولى، ثم خسر أمام فلامنجو البرازيلي بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية.

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