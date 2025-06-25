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تشكيل تشيلسي ضد الترجي في كأس العالم للأندية

تشيلسي الإنجليزي،
تشيلسي الإنجليزي، فيتو

أعلن الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي تشكيل البلوز لمواجهة نادي الترجي التونسي، بعد قليل، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 في أمريكا.

 

تشكيل تشيلسي ضد الترجي 

يورجنسن، مالو جوستو، توسين، بادياشيل، أتشيمبونج، إنزو فرنانديز، لافيا، نوني مادويكي، نكونكو، ديوسبري هول، ديلاب.

 

ترتيب المجموعة الرابعة في كأس العالم للأندية 

فلامنجو البرازيلي 6 نقاط.

تشيلسي الإنجليزي 3 نقاط. 

الترجي التونسي 3 نقاط. 

لوس أنجلوس الأمريكي بدون نقاط.

 

مشوار تشيلسي والترجي في مونديال الأندية 2025

وكان الترجي التونسي قد خسر أمام فلامنجو البرازيلي بهدفين دون رد في الجولة الافتتاحية، ثم انتصر بطل تونس على لوس أنجلوس الأمريكي بهدف دون رد في الجولة الثانية.

فيما انتصر تشيلسي الإنجليزي على لوس أنجلوس الأمريكي بنتيجة 2-0 في الجولة الأولى، ثم خسر أمام فلامنجو البرازيلي بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية.

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