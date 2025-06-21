ضربة موجعة، الترجي يفقد يوسف بلايلي في مواجهة تشيلسي بمونديال الأندية

تأكد غياب يوسف بلايلي نجم نادي الترجي التونسي عن مواجهة فريقه المقبلة أمام تشيلسي الإنجليزي، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وحصل يوسف بلايلي على الإنذار الثاني له في مونديال الأندية خلال مباراة فريقه أمام لوس أنجلوس، بعد أن حصل على إنذار في مواجهة الجولة الأولى أمام فلامنجو البرازيلي.

فوز الترجي على لوس أنجلوس الأمريكي

فاز فريق الترجي التونسي فوزًا غاليًا على نظيره لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي بنتيجة 0/1، في المباراة التي جرت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

وأحرز الدولي الجزائري يوسف بلايلي هدف الترجي بشباك لوس أنجلوس جالاكسي في الدقيقة 70 من زمن المباراة.

وتصدى بشير بن سعيد حارس الترجي لركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة سددها دينيس بوانجا لاعب لوس أنجلوس جالاكسي.

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