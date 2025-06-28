تبدأ من 35 ألف جنيه، تعرف على أسعار العمرة للموسم الجديد

اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447 هـ، وذلك عقب الانتهاء من إعدادها من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج، بما يضمن تنظيمًا محكمًا وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين.

أسعار برامج العمرة لموسم 2025/2026

وتوقع ياسر سلطان عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الآسبق، أن تبدأ أسعار برامج رحلات العمرة للموسم الجديد 1447 هجريًا، من 35 ألف جنيه للبرامج الاقتصادية التي تمتد لمدة 15 يوما، فيما ستبدأ أسعار برامج عمرة الـ5 نجوم من 48 ألف جنيه لنفس المدة.

وأضاف عضو اللجنة العليا للحج والعمرة لـ «فيتو»، أنه سيتم السماح لشركات السياحة الراغبة في العمل بموسم العمرة بتوثيق عقود العمل بالموسم اعتبارا من بداية شهر يوليو المقبل، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للحج والعمرة أقرت خطاب ضمن بقيمة 5 ملايين جنيها منهم «شيك بقيمة 1.5 مليون جنيها مقبول الدفع، وشيك آخر بقيمة 3.5 مليون جنيه» للشركات الراغبة في العمل بالموسم منهم على أن تبدأ الشركات تفويج الرحلات اعتبارا من توثيق العقود أو مع بداية شهر أغسطس علي أقصي تقدير.

شروط السماح لشركات السياحة لتنظيم برامج العمرة

واستحدث اللجنة العليا للحج والعمرة عدة شروط جديدة يتم إلزام شركات السياحة بتنفيذها وأبرزها:

إلزام كل شركة سياحة راغبة في تنفيذ برامج العمرة بتسجيل خمسة مشرفين سياحة دينية كحد أدنى على أن يكون من بينهم ممثل قانوني واحد بدلا من مشرفين اثنين فقط كما كان معمولًا به في الموسم الماضي، وذلك بهدف تعزيز جودة الإشراف على البرامج وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين.

وجود مشرف أساسي لكل 50 معتمرا وعلى أن يكون معتمدًا ومسجلًا لدى الوزارة وهو ما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة من المشرف للمعتمرين.

تقديم تقارير العودة خلال 72 ساعة من انتهاء الرحلة بهدف التأكد من مرافقة مشرفي الشركة مع المجموعة في الذهاب والعودة.

قيام شركات السياحة بالإعلان عن برامج العمرة دون أن يتضمن سعر البرنامج قيمة وسيلة السفر سواء (طيران - بحری - بری)، وذلك بهدف تلافى حدوث أى خلافات بين الشركات وعملائها حال عدم استقرار أو زيادة أسعار قيمة وسائل السفر.

شروط تسكين المعتمرين بمكة المكرمة والمدينة المنورة

يكون السكن المعتمد ضمن برنامج العمرة معتمدًا من قبل السلطات السعودية، وألا يبعد عن الحرم المكي أكثر من 3000 متر، مع توفير وسيلة نقل للمعتمرين في حال تجاوز المسافة عن 1250 مترًا فأكثر.

يمكن لشركات السياحة التسكين في المدينة المنورة بشرط ألا يبعد مقر الاقامة عن ساحة الحرم النبوي أكثر من 1200 متر، كما يجب أن تكون مقرات إقامة المعتمرين على شوارع رئيسية وبمنطقة خدمات قريبة.

يقل موديل السيارة السياحية المنفذة لرحلة العمرة البرية عن عام 2020، مع ضرورة التأكد من صلاحيتها الفنية من قبل الإدارة العامة للنقل السياحي بالوزارة وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، مع تطبيق الشروط الفنية الخاصة بالسائقين.

تفعيل منظومة إلكترونية تفاعلية لقياس جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين، من خلال ربط جميع البيانات ببوابة العمرة المصرية، إلى جانب التزام الشركات المصدّرة للكود التعريفي للتأشيرات بإدراج بيانات الإقامة والتواصل وتواريخ السفر والعودة على البوابة، مع إرسال رسالة نصية (SMS) للمعتمر تتضمن رابط العقد الإلكتروني وبيانات البرنامج المتفق عليه بين الشركة والمعتمر، وذلك بهدف ضمان إعلام المواطن بكافة تفاصيل البرنامج المتعاقد عليه.

شروط تحصيل قيم وأسعار برامج العمرة

تحصيل قيمة برامج العمرة بالجنيه المصري فقط، إلى جانب تقديم جميع الشهادات الصحية والإقرارات الطبية الخاصة بالمعتمرين قبل السفر، تنفيذًا للاشتراطات الوقائية من وزارتي الصحة المصرية والسعودية.

عدم التعامل مع أي وكيل سعودي ثبتت مخالفته خلال المواسم السابقة، والتشديد على الالتزام الكامل بالعقود الرسمية المعتمدة من السلطات السعودية والمصرية، بما يعزز من شفافية العلاقة التعاقدية ويحمي حقوق الأطراف المعنية.

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