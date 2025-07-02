"30 يونيو إرادة شعب"، ندوة بمركز النيل للإعلام بالفيوم

استضاف مجمع إعلام الفيوم الكاتب الصحفى، الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، في الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو تحت عنوان "30 يونيو إرادة شعب وحكاية وطن "، بقاعة المؤتمرات بالمجمع.

الاحتفال بوحدة شعب

وقال محمد هاشم مدير مركز النيل للإعلام بالفيوم، إن الاحتفال بـ 30 يونيو هو احتفال بوحدة شعب، حافظ علي مكتسباته من الضياع، واسترد بلدة المختطفة، وهي ثورة كرامة إعادة المصري حريته وهيبته وبرهنت علي حماية الله لأرض الكنانة.

استعادة الوطن

وقال الدكتور محمد سعد مدير عام إعلام شمال الصعيد، إن الشعب المصرى العظيم كان له الدور الكبير فى استعادة الوطن عندما استشعر الخطر على وطنه وهويته كما وجه تحية للجيش الوطنى الذى استجاب لنداء الملايين التى خرجت فى الشوارع لتصحيح المسار واستعادة مصر بقوتها ووحدتها.

نقطة انطلاق لبناء الجمهورية الجديدة

وقال الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير موقع الفجر، إن الثورة كانت بمثابة نقطة الانطلاق لبناء الجمهورية الجديدة وكانت بداية الطريق لرسم مستقبل وطن أراد شعبه استعادة هويته وأشار إلى أنه رغم التحديات إلا هذا الشعب يثبت دائما حبه وانتماءه لوطنه.

أثر 30 يونيو على الشرق الأوسط

وقد تناول الكاتب الصحفى الدكتور محمود مسلم في عرضه المتغيرات والأحداث التي مرت على المسرح السياسي منذ ثورة 30 يونيو مسلطًا الضوء على أثرها على مقدرات منطقة الشرق الأوسط، ودور الثورة الفارق في صد ما كان يحاك ضد مصر من مؤامرات لتقسيمها وضرب استقرارها وأمنها القومي.

وأكد أن الجيش الوطني العظيم وقيادته انحازوا لمطالب الشعب المصري، وهذه الثورة كانت بداية الانطلاق نحو التنمية والبناء واستعرض ما تم من مشروعات تنموية ضخمة ومبادرات رئاسية كانت لها دور فاعل فى تحقيق الحياة الكريمة للمواطن المصرى، ومنها مبادرة حياة كريمة، مبادرة 100مليون صحة، مبادرة الكشف عن فيروس c.

وأشار إلي أن من قدم نفسه على أنه رئيس اسلامى لم يبنى مسجد واحد مقارنة بما تم بعد ثورة يونيو من بناء المساجد والكنائس على مستوى الجمهورية، وأنه رغم حجم التحديات التى تمر بها المنطقة إلا أن هناك استقرار سياسى للقرار المصرى علينا أن نفتخر به.

وقال الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم أن هذا البلد سيظل آمنا مستقرا بفضل الله سبحانه وتعالى فمصر التى ذكرت فى القرآن بلد الأمن والأمان وأشار إلى ضرورة الوقوف خلف الدولة وقيادتها السياسية والوقوف ضد المتآمرين على هذا الوطن ووجه التحية للجيش المصرى والرئيس السيسى على ما يقدمه لرفعة هذا الوطن.

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