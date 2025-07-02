فعاليات دولية لوزارة الثقافة خلال شهر يوليو، اعرف التفاصيل

تشارك وزارة الثقافة المصرية في عدد من الفعاليات الدولية المهمة خلال شهر يوليو، بالتزامن مع احتفالات الدولة بذكرى ثورة 30 يونيو وعيدها القومي في 23 يوليو، وذلك في فنزويلا والجزائر واليابان والأردن، بما يعكس الحضور المصري المتنامي على الساحة الثقافية العالمية.

مصر ضيف شرف معرض فنزويلا الدولي للكتاب

تبدأ هذه المشاركات الدولية بمحطة فارقة، حيث تُستضاف مصر لأول مرة كضيف شرف في الدورة الـ21 من معرض فنزويلا الدولي للكتاب، وذلك في إطار الاحتفال بمرور 75 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وفنزويلا.

ويترأس الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، الوفد المصري الرسمي المشارك في افتتاح المعرض، وذلك بحضور رئيس جمهورية فنزويلا وعدد من كبار المسئولين.

ويشارك الوفد الثقافي المصري ضمن البرنامج الرسمي للمعرض بباقة من الفعاليات الفكرية والحوارية، التي تُبرز تنوع وغنى الثقافة المصرية، وتشمل ندوات متخصصة، وحلقات نقاشية مفتوحة، تتناول محاور التراث والفكر والفنون.

كما تقيم وزارة الثقافة جناحًا مصريًا متكاملًا يُجسّد الهوية الثقافية الوطنية، بمشاركة عدد من قطاعات الوزارة ومؤسساتها، منها: الهيئة المصرية العامة للكتاب – دار الكتب والوثائق القومية – المركز القومي للترجمة – المجلس الأعلى للثقافة – الهيئة العامة لقصور الثقافة.

50 عاما على رحيل كوكب الشرق فى حفل بالجزائر

وفي محطة عربية جديدة، وضمن احتفالات الجزائر بعيدها الوطني، تُقيم وزارة الثقافة احتفالية فنية كبرى بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم، وذلك ضمن فعاليات عام أم كلثوم 2025.

وتُنظّم هذه الأمسية بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، والإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة رانيا عبد اللطيف، وبالتنسيق مع سفارة جمهورية مصر العربية بالجزائر برئاسة السفير مختار وريدة.

وتُحيي الحفل الفنانة رحاب مطاوع بمصاحبة تخت شرقي، مساء الخميس 3 يوليو على المسرح الوطني الجزائري.

فرقة رضا تشارك في فعاليات إكسبو أوساكا باليابان

كما تتواصل المشاركات الدولية يوم 23 يوليو، بالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي لجمهورية مصر العربية، حيث تشارك فرقة رضا للفنون الشعبية – التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بقطاع الإنتاج الثقافي – في فعاليات إكسبو أوساكا باليابان، من خلال تقديم عروض استعراضية فنية تُجسّد ملامح التراث المصري في اليوم الوطني الذي يُنظم على هامش المعرض العالمي.

فرقة العريش للفنون تشارك في مهرجان جرش الدولي

وفي نفس اليوم، تنطلق فعاليات مهرجان جرش الدولي في دورته الـ39 بالمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تمثل فرقة العريش للفنون الشعبية – القادمة من قلب سيناء – مصر في هذه الفعالية الدولية المهمة، من خلال عروض فنية تُعبّر عن أصالة الفن السيناوي ومكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.

وأكدت وزارة الثقافة أن هذه المشاركات تعكس رؤية الدولة في بناء صورة ذهنية إيجابية لمصر، وتعزيز الحضور الثقافي والفني في المحافل الدولية، من خلال إنتاج ثقافي متنوع يُجسّد خصوصية الهوية المصرية، ويعكس في الوقت نفسه قيم التنوير والانفتاح والتواصل الحضاري مع شعوب العالم.

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