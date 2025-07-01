احتفال مجمع الإعلام وعلوم الرياضة وتعليم الوادي الجديد بذكرى ثورة 30 يونيو

نظم مجمع إعلام محافظة الوادي الجديد، "مركز النيل للإعلام ومركز إعلام الخارجة"، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع كلية علوم الرياضة بجامعة الوادي الجديد وقطاع التعليم.

وجاء ذلك بحضور النائب دكتور مؤمن معاذ عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد محمود حسن عميد كلية علوم الرياضة السابق ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس، والدكتور سامى فضل وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور عمر عبد الكريم مدير عام منطقة الدعوة والإعلام الديني.

والقس تواضروس زغلول راعي كنيسة العذراء مريم بالخارجة، والإعلاميين خالد عز مدير عام قناة طيبة بالوادي الجديد، وبهاء الدين مرسى علاقات عامة بالمنطقة الأزهرية وناهد يونس مدير إدارة الموهوبين بالتربية والتعليم وفريق المدربين، وطلاب وطالبات كلية علوم الرياضة بجامعة الوادي الجديد، وفريق الموهوبين بقطاع التعليم ومدرسة صلاح الدين الاعدادية.

شهد الحفل كلمات الحضور التي أكدت على أهمية إحياء ذكرى ثورة 30 يونيو وتناقلها بين الأجيال، وتأكيد دورها في الحفاظ على هوية الدولة المصرية وما رسته من دعائم مهدت للجمهورية الجديدة وسط تحديات جمة في الداخل والخارج استطاع المصريون تجاوزها والاصطفاف خلف قيادتهم بكل ثقة ووعى مدركين ان مصر هى الواحة الآمنة لابنائها ومحافظين على وحدتها الوطنية آملين فى مستقبل مشرق يليق بأبناء مصر.



شهدت الاحتفالية اوبريت مميزا لطلاب مدرسة صلاح الدين الاعدادية والقاء شعر ومجموعة من الأغاني الوطنية لفريق الموهوبين بقطاع التعليم، وفى الختام تم توزيع الدروع والشهادات على المشاركين والجهات المعاون

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الحفل إعداد وتنسيق وتقديم جريس شنودة عبد الشهيد الاعلامى بمجمع الإعلام وإشراف دعاء سعد رزق مدير مركز النيل للإعلام، وأزهار عبد العزيز محمد مدير مركز إعلام الخارجة.

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