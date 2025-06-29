الأحد 29 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

قرار جمهوري جديد بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم بالسجن بمناسبة 30 يونيو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

نشرت  الجريدة الرسمية في عددها رقم 25 مكرر (و)، الصادر في 24 يونيو 2025، قرارا جمهوريا جديدا للرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 332 لسنة 2025، بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني عشر لثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣

ونص القرار الجمهوري الجديد في مادته الأولى على أن "يعفى عن بـاقى العقـوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثانى عشر لثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، بالنسبة إلى الفئات التالية:
أولا:
- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى ٣٠/٦/٢٠٢٥) خمس عشرة سنة ميلادية)، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقـرة الثانيـة من المـادة (٧٥) من قانون العقوبات.

ثانيــا: 
- المحكوم عليهم بعقوبة سالـبة للحرية قبل ٣٠/٦/٢٠٢٥، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلا ديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيـذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعـت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل، وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مـدد هـذه العقوبات.


ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقـررة بقوة القانون، أو كانت محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تـزيد مدتها على خمس سـنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.


 

قرار جمهوري بالموافقة على قرض إنشاء خط السكك الحديدية الروبيكي - بلبيس بقيمة 35 مليون يورو

قرار جمهوري بتعيين المستشار عاصم الغايش رئيسا لمحكمة النقض

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قرار جمهوري جديد قرار جمهوري جديد للرئيس عبد الفتاح السيسي الجريدة الرسمية العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم الاحتفال بالعيد الثانى عشر لثورة ٣٠ يونية ثورة ٣٠ يونية ٢٠١٣

مواد متعلقة

قرار جمهوري بالموافقة على قرض إنشاء خط السكك الحديدية الروبيكي - بلبيس بقيمة 35 مليون يورو

قرار جمهوري بتعيين المستشار عاصم الغايش رئيسا لمحكمة النقض

قرار جمهوري بتعيين المستشار حسين مدكور رئيسا لهيئة قضايا الدولة

قرار جمهوري بتعيين سلافة أحمد جويلي مديرا تنفيذيا للأكاديمية الوطنية للتدريب وطارق نصر نائبا

الأكثر قراءة

هيئة الدواء تحذر هؤلاء من تناول الفياجرا

الابتلاء بموت الأبناء من أقسى التجارب، حادث الطريق الإقليمي يذكر علاء مبارك بوفاة نجله

محاسبة المسئول أيا كان موقعة، مطالب برلمانية بعد حادث المنوفية

هل تأويل الرؤى علم أم هبة من الله؟ تعرف على رأي الشعراوي (فيديو)

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بسوهاج

قرار جمهوري جديد بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم بالسجن بمناسبة 30 يونيو

الحكومة أمام النواب: جودة الطرق أدت لخفض الوفيات لـ30%

أول رد من نتنياهو على دعوة ترامب لعقد اتفاق بشأن غزة

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد

انخفاض ملحوظ في التفاح البلدي والشمام، أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور

شروط مزاولة نشاط التمويل العقاري وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

يتعاطى مخدرات وتجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين.. مفاجآت صادمة في تحقيقات حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تأويل الرؤى علم أم هبة من الله؟ تعرف على رأي الشعراوي (فيديو)

الأوقاف تعقد 318 مجلسًا فقهيا حول ضوابط بناء الأسرة في الإسلام (ًصور)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 29 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية