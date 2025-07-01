الصحة تحدد قواعد توقيع الكشف الطبي على المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 143 (تابع)، الصادرة في أول يولية 2025، قرار وزارة الصحة والسكان رقم 197 لسنة 2025، بشأن توقيع الكشف الطبى على طالب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

ونص قرار وزارة الصحة في مادته الأولى على أن "تتولى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة توقيع الكشف الطبى على طالب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، وذلك بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض بالمجلس الطبى العام فى كل محافظة من محافظات الجمهورية.

وذلك لبيان "خلوه من الأمراض الذهنية أو النفسية التى تؤثر على عمله النيابى، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات، ويجوز تشكيل لجنة أو أكثر لهذا الغرض بأى من المستشفيات المبينة بالكشوف المرافقة لهذا القرار، على أن تباشر عملها تحت إشراف المجلس الطبى العام بالمحافظة.

ويتعين على طالب الترشح لمحلس الشيوخ تقديم طلب توقيع الكشف الطبي عليه وإجراء التحاليل اللازمة من خلال تسجيل بياناته وملء النموذج المعد لذلك على الموقع الإليكتروني Https://Senators. mohp.gov.eg)، على أن يلتزم بالحضور إلى المقر المحدد له لتوقيع الكشف وإجراء التحاليل في التاريخ والميعاد اللذين تم تحديدهما مسبقا بالموقع الإليكترونى سالف الذكر، على أن يحدد الموعد النهائي لعمل التحاليل الطبية قبل أربعة أيام على الأقل من تاريخ غلق باب الترشح.





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