إحالة تشكيل عصابي للجنايات بتهمة ارتكاب وقائع نصب وسرقة بالسلام

أمرت نيابة السلام بإحالة تشكيل عصابي إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة انتحال الصفة والسرقة والنصب على المواطنين بدائرة قسم شرطة السلام.

البداية كانت عندما تمكنت أجهزة الامن بمديرية أمن القاهرة من القبض على 3 عاطلين، لحيازتهم طبنجة صوت و2 سلاح أبيض، وسلاح ناري، و5 هواتف محمولة، ومبلغ مالي.



وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكاب 5 وقائع نصب وسرقة المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" كما أنه وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين والمسروقات.

سلمت النيابة العامة المسروقات للضحايا وتبين أنها عبارة عن هواتف محمولة ماركة آيفون وأجهزة لاب توب ومبلغ مالي 10 آلاف جنيه.

وبسؤال المتهمين عن باقي المبلغ المالي أجابوا بأنهم أنفقوه على متطلباتهم الشخصية وشراء الحشيش وجلسات المزاج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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