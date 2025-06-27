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حوادث

حبس عاطلين بتهمة سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل شقة بالخليفة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لسرقتهما مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية بـ منطقة الخليفة.

سرقة شقة سكنية بالخليفة 

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الخليفة يفيد بضبط عنصرين جنائيين بدائرة القسم شرطة حال استقلالهما مركبة "توك توك" وبحوزتهما خزينة حديدية وعثر بداخلها على (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - مشغولات ذهبية - بعض الأوراق الشخصية).


وبمواجهتهما اعترفا بسرقتها من داخل إحدى المساكن الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بأسلوب " كسر الباب".

 

 

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

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النيابة العامة نيابة الخليفة والمقطم قسم شرطة الخليفة

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