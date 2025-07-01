المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة سرقة ربة منزل وحيازة سلاح في السيدة زينب

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بسرقة سيدة بأسلوب الخطف وحيازة سلاح أبيض بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

البداية عندما رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن خطف حقيبة سيدة من قائد دراجة نارية بأسلوب الخطف، حال سيرها بالطريق العام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه ورد لقسم شرطة السيدة زينب بلاغا من أحد الأشخاص بقيام عاطل بسرقة الهاتف المحمول الخاص بزوجته بأسلوب الخطف" حال سيرها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه عاطل "له معلومات جنائية " وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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