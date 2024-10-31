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افتتاح وحدة الاستقبال العام الجديدة بمستشفيات جامعة أسيوط

افتتاح وحدة الاستقبال
افتتاح وحدة الاستقبال العام بمستشفى جامعة أسيوط، فيتو

شهدت مستشفيات جامعة أسيوط اليوم الخميس افتتاح وحدة الاستقبال العام الجديدة بالمستشفى الجامعي الرئيسي على مساحة 2000 متر وبتكلفة وصلت إلى 39 مليون جنيه وذلك في إطار السعي الدائم لتطوير المنظومة الطبية والعلاجية بمستشفيات جامعة أسيوط تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

مكونات وحدة الاستقبال الجديدة بمستشفى أسيوط الجامعي 

 

وقال الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط أن الوحدة تتضمن 60 سريرًا، وغرف للفحص الخارجي للمرضى بطاقة استيعابية 32 سريرًا، كما يوجد بها 4 عنابر ملاحظة بسعة 21 سريرًا، وعناية مركزة، بسعة 6 أسرة، وانعاش رئوي بسعة 6 أسرة، وتشمل كذلك حجرة تداخلات جراحية بسيطة، وصيدلية، بالإضافة إلى وجود أقسام تشخيصية وعلاجية، يوجد بها خدمة الأشعة والمعامل.

افتتاح وحدة الاستقبال الجديدة بمستشفى أسيوط الجامعي 

 

شهد الافتتاح حضور الدكتورة أماني عمر وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور خالد عبدالعزيز مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، والدكتور محمد حلمي الحفناوي المستشار الهندسي لرئيس جامعة أسيوط والمصمم المعماري للمشروع، والدكتورة دينا علي مدير الاستقبال، شوكت صابر أمين عام الجامعة، والنائب علاء سليمان عضو مجلس النواب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، وعدد من مهندسي الشئون الهندسية بمستشفيات جامعة أسيوط.

 

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جدير بالذكر، أن وحدة الاستقبال العام الجديدة بمستشفى أسيوط الجامعي تعد نقلة نوعية بمستشفيات جامعة أسيوط، حيث أنه يوفر خدمات طبية وعلاجية متكاملة على مدار الساعة لجميع مرضى صعيد مصر.

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