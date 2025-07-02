الأربعاء 02 يوليو 2025
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مستشفى وادي النطرون التخصصي ينجح في إصلاح تمزق بالكبد لمريض سوداني

وزارة الصحة،فيتو
وزارة الصحة،فيتو

أعلنت وزارة الصحة عن نجاح مستشفى وادي النطرون التخصصي  في استئصال طحال وإصلاح تمزق بالكبد لمريض سوداني إثر تعرضه لحادث أليم.

إجراء الفحص الطبي العاجل


وقالت وزارة الصحة أنه استقبلت طوارئ المستشفى المريض وهو في حالة حرجة، وبعد إجراء الفحص الطبي العاجل من قبل فريق طبي متكامل تم نقله مباشرة إلى غرفة العمليات


واوضحت أنه قام الفريق الطبي بإجراء عملية استكشاف للبطن أسفرت عن استئصال الطحال وإصلاح تمزق بالكبد والتعامل مع كدمة شديدة بالرئة.


وتمت متابعة المريض حتى استقر وضعه الصحي وخروج من المستشفى بعد تحسن ملحوظ
 

يأتي هذا النجاح ضمن سلسلة نجاحات السياحة العلاجية في مصر، وبفضل كل من شارك فيه من الفريق الطبي بالمستشفى
 

كانت أعلنت وزارة الصحة عن نجاح أول عملية استطالة لقصبة الرجل بمستشفى قها التخصصي.

عملية استطالة لمريض تعرض لحادث منذ 4 أعوام في قصبة الرجل

 

أكدت وزارة الصحة أن الفريق الطبي لجراحة العظام بالمستشفى تمكن من عمل استطالة لمريض يبلغ من العمر 37 عامًا، تعرض لحادث منذ 4 أعوام في قصبة الرجل اليسرى، وتم حينها تركيب مسمار نخاعي، وقد حدث التحام مع المسمار مما أدى إلى قصر في قصبة الرجل بما يقارب 6 سم.
وأدى هذا إلى اختلال في المشي، وظهر هذا بشكل واضح في اختبار قياس طول الرجلين.

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أشارت وزارة الصحة إلى أنه تم عرض المريض على استشاري العظام  الذي قام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والأشعات، وأوصى بضرورة إجراء العملية الجراحية
وتم نزع المسمار النخاعي، ثم عمل استطالة للقصبة، وتركيب جهاز مثبت خارجي إليزاروف، وخرج المريض من العمليات بحالة جيدة ومستقرة دون مضاعفات.

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