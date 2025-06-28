فريق طبي جراحي بمستشفيات قنا الجامعية ينجح في تشخيص مرض الساركويد

أعلن الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية عن نجاح فريق طبي من قسم جراحة القلب والصدر في تشخيص مرض وذلك استكمالا لما يحققه قسم جراحة القلب والصدر في تشخيص وأخذ عينة من العقد الليمفاوية في الرئتين ويعتبر من ضمن الخدمات المتميزة التي تقدمها المستشفيات الجامعية لخدمة أهالي الصعيد تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة قنا وتحت إشراف الدكتور على عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمريضة

وقال الدكتور كرم مسلم عيسى أستاذ جراحة القلب والصدر إن عند استقبال المريضة وجد أنها وتبلغ من العمر ١٥ عاما وبعد عمل جميع الأشعات والفحوصات الطبية اللازمة تبين أنها تعاني من التهاب في قزحية العين وضباب في الرؤية وأعراض مختلفة متباعدة مع وجود أورام وغدد ليمفاوية متناثرة بالحيزوم وبالرئتين ووجود تضخم في عقّد الليمفاوية في الرئتين فتم تحضير المريضة ودخولها على الفور لعمليات جراحة الصدر.

وأضاف الدكتور كرم مسلم أن مرض الساركويد هو مرض التهابي مزمن يصيب العقد الليمفاوية وتم إجراء جراحة بمنظار الصدر الجراحي مرض نادر من أمراض المناعة وأخذ عينات من الحيزوم والرئتين.

واضاف أيضا الدكتور محمد عبدالباري رئيس قسم جراحة القلب والصدر انها تعتبر من ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتأمين الصحي وحياة كريمة وذلك باستخدام أحدث تقنيات المنظار ذو فتحات الصغيرة.

جدير بالذكر أن الفريق الطبي الجراحي ضم كلا من كرم مسلم عيسى أستاذ جراحة القلب والصدر، وشيماء أحمد أخصائي جراحة القلب والصدر وابانوب بهاء طبيب مقيم بالقسم.

وشارك أيضا من قسم التخدير والعناية المركزة الطبيب مصطفي سعد مدرس مساعد والطبيب محمد عبدالوهاب الطبيب المقيم بالقسم تحت إشراف الدكتور مروة المدرس بالقسم.

وشارك من طاقم هيئة التمريض أحمد التهامي وبموا إسحاق.

وصرح الدكتور عبد الرحمن خيرى مدير مستشفى الحرم الجامعي بأن المريض بحالة جيدة ومستقرة وتماثل للشفاء.

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